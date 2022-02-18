Marketlerde etiket oyunu gözlerden kaçmadı

Altındağ’daki bir zincir marketin, 9 Şubat'ta 6,95 TL’ye adet olarak sattığı bir kıvırcığı, yüzde 7’lik KDV indirimine rağmen “etiket oyunu”yla yine aynı fiyattan satmaya devam ettiği görüldü!

Temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesine yönelik düzenlemenin ardından, bazı marketlerin etiket oyunlarıyla fiyatları düşürmeyerek ürünleri eski fiyattan ya da gizli zam uygulayarak sattıkları ortaya çıktı!

KDV’DEN ÖNCE DE SONRA DA: 6,95 TL

Altındağ’da Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi üzerindeki bir zincir marketin 9 Şubat’ta 6,95 TL’ye sattığı bir adet kıvırcığı, yüzde 7’lik KDV indirimine rağmen aynı fiyattan yani 6,95 liradan satmaya devam ettiği görüldü. Zincir marketin etiket oyunuyla, adet olarak satılan kıvırcığı kilogramla satılıyor gibi gösterip fiyatta indirime gitmediği, vatandaşa gizli zammı yansıttığı ortaya çıktı. Tüm yeşillik ürünlerinde bu şekilde gizli zam uygulandığı iddia edildi.

İNDİRİM DEĞİL BİNDİRİM

Etiketlerdeki duruma tepki gösteren vatandaş, “KDV indiriminden önce ve sonra aynı marketten yeşillik alışverişi yaptım. Kıvırcığı adet olarak satın alıyordum. Baktım ki KDV’nin düşürülmesine rağmen kıvırcığın fiyatı değişmedi. Etiketlerdeki fiyatları kontrol ettiğimde kıvırcığın kg şeklinde baz alındığını ve gizli zam yapıldığını fark ettim. İndirim uygulamamak için diğer yeşillik ürünlerinde de bu yöntemin uygulandığını gördüm. Bazı yeşillik grubunu adet olarak satıyorlar, ama kasada gelişi güzel kg’a vuruluyor fiyat ise aynı. Bu duruma müdahale edilmesi lazım. Burada devletin büyük zararı oluyor. KDV’yi indirdi ama marketler fiyatları indirmedi. Altındağ Belediyesi Zabıta ekipleri bu konuyu göz önünde bulundurarak detaylı denetim yapmalı” dedi.

CUMHURBAŞKANI MARKETLERİ UYARDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel gıda ürünlerinde yapılan yüzde 7'lik KDV indirimleriyle ilgili marketlere seslenmiş ve şunları söylemişti: “ Bakanlıklarımız, KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını takip edecek, aksi davranış sergileyen firmalara gerekli yaptırımı uygulayacaklardır"

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-