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Markette ucuz üretici firmada pahalı

Zincir marketlerde 1 lira 50 kuruşa satılan su üretici firmanın şehrin çeşitli noktalarında ve metro istasyonlarında bulunan sumatiklerin de ve büfelerinde 2 liradan satılıyor. Vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden indirim bekliyor.
Markette ucuz üretici firmada pahalı

Havaların ısınması ile vatandaşın en çok kullandığı ihtiyaç malzemesi olan şişelenmiş içme suyunun tüketiminde artış yaşandı. Petrol ürünlerine gelen zamdan dolayı ambalaj maliyetlerinin artması ile geçen sene 1 lira ya da 1 buçuk liraya satılan içme suları bu sene 2 buçuk liradan aşağı fiyata satılmıyor. 

FİYATLAR İKİ KATINA ÇIKTI

 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardır üretilip Ankaralılara sunulan su markasına da bu sene zam uygulandı. Geçtiğimiz yıllarda metro ve şehrin bazı noktalarında bulunan su matiklerde 1 liradan satılan, Halk ekmek büfelerinde ve Ankara ile özdeşleşmiş portakal suyu büfelerinde nerdeyse 75 kuruştan satılan su bu sene 2 liradan satılıyor. 

ZİNCİR MARKETLERDE DAHA UCUZ

Ankaralının da severek kullandığı şehre özgü yerel su markası bu yıl içinde yapılan anlaşma ile bazı zincir marketlerde de satışa sunularak Ankaralıların hizmetine sunulmuştu. Vatandaşın dikkatini çeken olay ise su markasının zincir marketlerde daha ucuza satılması oldu. 

VATANDAŞIN TALEBİ   

Ankaralı üretici firmada satışların daha uygun fiyata olması gerektiğini düşünerek su fiyatlarının düşürülmesini talep ediyor. Vatandaş bir an önce belediyenin konu ile alakalı düzelmelerin yapılmasını bekliyor. Gazetemize konuşan vatandaşlar, "İçtiğimiz su bile pahalandı. Artık dışarıda artan fiyatlardan dolayı su içmek bile külfet olmaya başladı. Ankaralılar olarak severek ve ucuza kullandığımız suyun fiyatlarında düzenleme yapılmasını bekliyor. Daha uygun fiyatlarla satış yapılabilir. Vatandaş, bir an önce Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden konu ile alakalı çalışmalarını bekliyoruz" dedi.

Faruk Gökyurt\ İLKSAYFA 
 

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