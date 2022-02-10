Mehmet Fatih Koşan’ın kitabı "Bir Yemin Gibisin" okuyucu ile buluşuyor

Eğitimci/yazar Mehmet Fatih Koşan’ın ilk şiir kitabı “Bir Yemin Gibisin” okuyucusu ile buluşmaya hazırlanıyor.

“Demir Hafız” Mehmet Akif Ersoy belgeselindeki Mehmet Akif canlandırması ve kişisel gelişim konularında verdiği seminerlerle bilinen eğitimci/yazar Mehmet Fatih Koşan, ilk kitabı “Bir Yemin Gibisin”i Ankara PTT Pul Müzesinde düzenlenecek toplantıyla okuyuculara tanıtacak.

Toplantı programı 12 Şubat 2022 cumartesi günü Ankara Ulus’ta bulunan PTT Pul Müzesinde gerçekleştirilecek.

Okuyucular, Mehmet Fatih Koşan’ın “Bir Yemin Gibisin” kitabında bulunan QR kod aracılığıyla Youtube sayfasına yönlendiriliyor ve eserlerin seslendirilmiş videolar ile dinlenmesine olanak sağlanıyor. Kitabın “Misafir Şiirler” bölümünde Ahmet Çabuk, Cem Mehmet Eren, Muhlis Durak, Mustafa Tolga Tokluoğlu, Nuray Alacatlı, Sebahattin Abi, Selim Gürel ve Sevda Aydın gibi birbirinden kıymetli şairlerin eserlerine de yer verilirken, “Sen Tamamla” isimli bir diğer bölümde ise okuyucuların duygu ve düşüncelerini kitaba eklemesinin önü açılıyor. Böylece yazar ile okuyucular arasında interaktif bir iletişim sağlanıyor. Bir Yemin Gibisin isimli kitap birçok online kitap satış mağazasından temin edilebiliyor.