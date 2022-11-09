Amerika Birleşik Devletleri’nde Cumhuriyetçi Parti’den Senato için aday olan Mehmet Öz merak konusu oldu. Peki, Mehmet Öz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, seçim sonucu ne oldu?

ABD Pennsylvania eyaletinde Senato için aday olan Mehmet Öz seçimler sonrasında hem ABD’de hem de Türkiye’de araştırma konusu oldu. ABD’de televizyon programları yapmış ve Donald Trump’ın da doktorluğunu yapmış olan Mehmet Öz kimdir merak ediliyor. Peki, Mehmet Öz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, seçim sonucu ne oldu? İşte tüm detaylar:

MEHMET ÖZ KİMDİR?

Harvard mezunu olan Mehmet Öz, 11 Haziran 1960 tarihinde babasının görev aldığı Amerika’nın bir eyaleti olan Cleveland’da doğdu. Mehmet Öz’ün uzman olduğu kalp cerrahisi, kalp kapakçığı ve aort cerrahisi, kalp nakli, baypas gibi birçok geniş alan vardır. Ayrıca Mehmet Öz, kalp cerrahisi, kalp bakım sonuç analizi ve kalp değişimi ile ilgili araştırmalarda da bulunuyor.

ABD’de doğup büyüyen Mehmet Öz akıcı şekilde Türkçe konuşabiliyor. Askerliğini Türkiye’de yaptığı söylenen Mehmet Öz’ün aslen Konyalı olduğu biliniyor . 62 yaşında olan Mehmet Öz Türk-Amerikan doktor, sunucu ve aynı zamanda siyasetçidir. Kendi ismini verdiği bir televizyon programının sunuculuğunu yapmıştır.

MEHMET ÖZ SEÇİM SONUCU NE OLDU?

Mehmet Öz Pennsylvania ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’den senatörlük için aday adayı olduğunu bildirmişti. Sonrasında ön seçimleri kazanarak senatör adayı olmayı kazanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri’nin senato seçimlerinde Pennsylvania’dan yarışan Mehmet Öz seçimi kaybetti. Mehmet Öz’ün rakibi John Fetterman oyların çoğunluğunu alarak yeni senatör oldu.

MEHMET ÖZ’ÜN AİLESİ

Lisa Öz ile evli olan Mehmet Öz’ün Anabella Sezen, Oliver Mustafa, Zoe Yasemin ve Daphne Nur adında 4 çocuğu var. Mehmet Öz bir taraftan siyasi hayatını sürdürürken bir yandan da ABD’de tıp alanında cerrahlığını sürdürüyor. Ayrıca Mehmet Öz 2011 yılında Forbes dergisi tarafından 2011 yılının en etkili 3. kişisi seçilmişti.

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