  • BIST 4.868,38
  • Altın 1067.833
  • Dolar 18.6346
  • Euro 19.6143
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 10 °C
»

Melih Kalkan kimdir, neden öldü, ne zaman öldü?

Henüz 14 yaşında yapmış olduğu yayınlarla kendinden bahsettiren Melih Kalkan hayatını kaybetti. Bir sosyal medya platformunda canlı yayın yapan Melih Kalkan yayınlarında oyun oynuyordu. Peki, Melih Kalkan kimdir, neden öldü, ne zaman öldü?
Melih Kalkan kimdir, neden öldü, ne zaman öldü?

Henüz 14 yaşında iken yapmış olduğu yayınlarda, e-spor kapsamında adından söz ettirmiş ve oyunları üst düzeyde oynayabiliyordu. İzleyenlerine yayınlarında keyifli anlar yaşatan Melih Kalkan yaşamış olduğu hastalık sebebiyle 7 Aralık 2022 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Peki, Melih Kalkan kimdir, neden öldü, ne zaman öldü?

 MELİH KALKAN KİMDİR? 

Melih Kalkan 14 yaşında sosyal medyada canlı yayın yapan bir yayıncıydı. E-spor dalında ciddi başarılar elde etmiş oyunları oynayıp içerik üretiyordu. Melih Kalkan son dönemlerdeki en iyi yayıncılar arasındaydı. Yaşından ötürü oyunlarda göstermiş olduğu performanstan ötürü dikkatleri üzerine çekmişti. İzleyicilerini kendine hayran bırakan 14 yaşındaki Melih Kalkan yaptığı yayınlarla camianın göz bebeklerinden olmuştu.

melih-kalkan-kimdir,-neden-oldu,-ne-zaman-oldu-2.jpg

 MELİH KALKAN NE ZAMAN VE NEDEN ÖLDÜ? 

Melih Kalkan ilk kez başka bir sosyal medya yayıncısının yanında tanınmıştı. Ardından yaptığı yayınlar ile çoğu insanın sevdiği bir yayıncı olmuştu. 7 Aralık 2022 tarihinde Melih Kalkan “Kistik Fibrozis” hastalığı sebebiyle hayata gözlerini yumdu. Hastalığına yenik düşen Melih Kalkan hayata gözlerini yumdu. Melih Kalkan’ın cenazesi ikindi namazına müteakiben Bayrampaşa Merkez Camii’nden kaldırılıp Tozkapı Kozlu Mezarlığına defnedileceği açıklandı. 

www.gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ak Parti Grup Başkanvekillerinden Yavaş’a tepki07 Aralık 2022 Çarşamba 04:35
  • Güven Park Dolmuş Durağı şoförleri durak talep etti07 Aralık 2022 Çarşamba 04:30
  • Şeker-İş Sendikası işçilere destek oldu07 Aralık 2022 Çarşamba 04:25
  • Atatürk Barajı nerede, özellikleri neler? Atatürk Barajı hangi amaçla kullanılıyor? Barajlardan enerji nasıl elde edilir?06 Aralık 2022 Salı 14:16
  • A101’in sahibi kim? A101 yönetim kurulu üyeleri kimler?06 Aralık 2022 Salı 13:49
  • Aybimaş ne, ne iş yapıyor, hangi ilde, kaç şubesi var, sahibi kim, Ramazan Ayanoğlu kimdir, nereli?06 Aralık 2022 Salı 11:03
  • Teoman Duralı kimdir, nerelidir, ne zaman ve neden öldü? Teoman Duralı eserleri nelerdir?06 Aralık 2022 Salı 10:39
  • Şok market yönetim kurulu üyeleri kimdir? Murat Ülker kimdir?06 Aralık 2022 Salı 10:28
  • Evcil hayvanlara çip takmada son tarihe dikkat! Nerede takılıyor, ücretli mi, cezası ne?06 Aralık 2022 Salı 09:04
  • Kaybedecek bir karış toprağımız yok06 Aralık 2022 Salı 04:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti