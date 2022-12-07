Henüz 14 yaşında yapmış olduğu yayınlarla kendinden bahsettiren Melih Kalkan hayatını kaybetti. Bir sosyal medya platformunda canlı yayın yapan Melih Kalkan yayınlarında oyun oynuyordu. Peki, Melih Kalkan kimdir, neden öldü, ne zaman öldü?

Henüz 14 yaşında iken yapmış olduğu yayınlarda, e-spor kapsamında adından söz ettirmiş ve oyunları üst düzeyde oynayabiliyordu. İzleyenlerine yayınlarında keyifli anlar yaşatan Melih Kalkan yaşamış olduğu hastalık sebebiyle 7 Aralık 2022 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Peki, Melih Kalkan kimdir, neden öldü, ne zaman öldü?

MELİH KALKAN KİMDİR?

Melih Kalkan 14 yaşında sosyal medyada canlı yayın yapan bir yayıncıydı. E-spor dalında ciddi başarılar elde etmiş oyunları oynayıp içerik üretiyordu. Melih Kalkan son dönemlerdeki en iyi yayıncılar arasındaydı. Yaşından ötürü oyunlarda göstermiş olduğu performanstan ötürü dikkatleri üzerine çekmişti. İzleyicilerini kendine hayran bırakan 14 yaşındaki Melih Kalkan yaptığı yayınlarla camianın göz bebeklerinden olmuştu.

MELİH KALKAN NE ZAMAN VE NEDEN ÖLDÜ?

Melih Kalkan ilk kez başka bir sosyal medya yayıncısının yanında tanınmıştı. Ardından yaptığı yayınlar ile çoğu insanın sevdiği bir yayıncı olmuştu. 7 Aralık 2022 tarihinde Melih Kalkan “Kistik Fibrozis” hastalığı sebebiyle hayata gözlerini yumdu. Hastalığına yenik düşen Melih Kalkan hayata gözlerini yumdu. Melih Kalkan’ın cenazesi ikindi namazına müteakiben Bayrampaşa Merkez Camii’nden kaldırılıp Tozkapı Kozlu Mezarlığına defnedileceği açıklandı.

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