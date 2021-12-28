MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, memura ek zam taleplerini ısrarla yenilediklerini söyledi

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, memura ek zam taleplerini ısrarla yinelediklerini ifade ederek, "vergi muafiyetinden gelen aylık 38 ile yetinin” denileceğini, düşünmek bile istemediklerini söyledi.

Memura ek zamla ilgili tartışmalar sürerken, yetkili sendika Memur-Sen’in Başkanı Ali Yalçın’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. AIi Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, memura ek zam taleplerini ısrarla yinelediklerini ifade ederek, "vergi muafiyetinden gelen aylık 38 ile yetinin” denileceğini, düşünmek bile istemediklerini söyledi.

DÜŞÜNMEK BİLE İSTEMİYORUZ

Memur Sen Başkanı’nın açıklaması şöyle: "Asgari ücreti alkışladık, 'Emekli gündemimizde'yi anladık, 'Memurlarımıza gerekli fiyat artışı yapıldı'yı hala anlayamadık. 'Memura da zam yapacağız'dan; evli-2 çocuklu memura şu ortamda, ‘vergi muafiyetinden gelen aylık 38 ile yetinin’ denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz...”

VERGİ MUAFİYETİ ZAM TALEBİNİ KARŞILAMAZ

“Bürokratların doğru bilgiyi vermek, siyasetin doğruları duymak, sendikaların ise doğruları söylemek gibi bir sorumlulukları var. Doğruları söylüyor, kaç gündür anlatıyoruz. Vergi muafiyeti, tek başına ek zam talebini karşılayacak adım olarak görülemez. Bu doğru bir yaklaşım olamaz.”

ISRARLA YİNELEDİK, YİNELİYORUZ

“Yıllardır vergi yükümüzü hafifletin/sabitleyin dedik. ‘Asgari ücret tutarına vergi muafiyeti’ şeklinde atılan adıma memnuniyetimizi ifade ettik. Muafiyet tek başına sorunu çözmüyor, memura eşit gelir artışı değil dedik. Tablo sunduk. Ek zam talebimizi ısrarla yineledik. Yineliyoruz!”

YUSUF SAĞLAM/İLKSAYFA