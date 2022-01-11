Mermerin yerini fayans aldı

Uzun yıllardır inşaatlarda mermercilik yapan Fahrettin Kafadar, mermerin geçmiş dönemlerde çok revaçta olduğunu, günümüzde ise mermerin yerini fayansın aldığını söyledi.

Yaklaşık 36 yıldır mermercilik yapan Fahrettin Kafadar, mermerin geçmiş dönemlerde çok tutulduğunu, günümüzde mermerin yerini ise fayansın aldığını söyledi. Önceden banyodan mutfağa her yerde mermer kullanıldığını kaydeden Kafadar, “Fayans mermeri bitirdi. Eski işlerimiz yok” dedi.

GEÇMİŞTE REVAÇ ÇOKTU

Kafadar, geçmiş dönemler ile günümüzde mermercilik sektörünü kıyaslayarak şu ifadeleri kullandı, “Bu meslek benim ilk mesleğim. 1986 yılında bu sektöre adım attım. O günden itibaren de bu mesleği sürdürüyorum. Geçmiş dönemlerde bu sektör daha iyiydi. Mermere talep daha çoktu. Herkes mermer yaptırmak için yarışırdı.”

FAYANS ÖN PLANDA

“Mermeri fayans bitirdi. Şimdi her yerde fayans kullanılıyor. Mermerler genelde merdivenlere, pencere önlerine, mutfak tezgâhlarına ve mezarlıklar için kullanılıyor. Geçmişte ise banyodan tutunda tuvalete kadar mermer yapılırdı. Fayans bizim işlerimizi sekteye uğrattı” dedi.

ELEMAN BULUNMUYOR

Mermerciliğin zor ve iş yükünün ağır olmasından dolayı eleman bulmakta güçlük çektiklerini kaydeden Kafadar, “İnsanlar bu işi beğenmiyorlar. Hem iş yükünü ağır buluyorlar hem de mesleği zorlu buluyorlar. Bizim sektörde eleman açığı artık göçmenlerden karşılanıyor. Özellikle Afgan ve Suriyeli göçmenler çalıştırılıyor. Afganlar olmasa sektör zor duruma girer. Ara eleman bulunamıyor. Gençlerimiz mermerciliği tozlu ve zorlu görüyor. Bu da bu mesleğe ön yargılı yanaşmalarına neden oluyor” diye konuştu.

KİMSE YAPMAK İSTEMİYOR

“Geçmişte böyle bir sorun yoktu” diyen Kafadar, “Köylerden şehirlere göç edenler iş bulamıyorlardı. O yüzden ilk buldukları işe girip orada tutunmaya çalışıyorlardı. Çünkü iş bulunmazdı. İşçi durakları olurdu. İşverenler oraya gelip işçi alırlardı. Şimdiki gençler bu zamanları bilmediği için iş beğenmiyorlar. Mermerciliğin parası iyi ama tozundan dolayı kimse yapmak istemiyor. İlerleyen yıllarda birçok hastalığa yakalana biliyorsunuz” diye konuştu.

ZAMLARDAN NASİBİNİ ALDI

“Bu mesleği yapıyorsanız, işinizi severek yapacaksınız. Aksi takdirde iyi usta olamazsınız” diyen Kafadar, “Mermere son zamanlarda sürekli zam geldi. Halen de zam geliyor. Geçen yıla göre 2 kattan fazla artış yaşandı. Mermer zaten ucuz bir şey değil. Bu yüzden herkes mermer yaptıramıyor” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA