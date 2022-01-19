  • BIST 2.042,08
  • Altın 786.92363
  • Dolar 13.4196
  • Euro 15.249
  • Ankara -6 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 0 °C
  • Konya -7 °C
»

Mesleki Eğitim Programı'ndan mezun olanlara yüzde 90 iş garantisi

Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, ilçede hayata geçirilen Mesleki Eğitim Programı ile çırak ve usta bulma sorununun önüne geçileceğini belirterek, bu programdan mezun olanlara yüzde 90 iş garantisi verdi.  
Mesleki Eğitim Programı'ndan mezun olanlara yüzde 90 iş garantisi

Pursaklar Saray Kültür Merkezi’nde, ilçede hayata geçirilen Mesleki Eğitim Programı (MESEM) bilgilendirme toplantısı yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısına Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, Okul Müdürleri, PURESDER Başkanı Nihat Yavuz, Pursaklar Sanayi Sitesi Yönetimi, Muhtarlar ve esnaflar katıldı.

ÖNEMLİ BİR KONU…
Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız programda yaptığı konuşmada "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından tüm ülkemizde düzenlenen Mesleki Eğitim projesi ile hassas ve önemli bir konuya parmak basmıştır. Meslek Okullarımız artık Mesleki Eğitim Kurumları haline gelmiştir" dedi.

Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztürk ise "Pursaklar Belediyesi olarak işsizliğe çare olmak adına belediye binamızda kurduğumuz istihdam ofisimizle işsiz olan vatandaşlarımız ile elemana ihtiyacı olan firmaları buluşturuyoruz. Vasıfsız işe ihtiyacı olan vatandaşlarımız bu proje ile bir meslek sahibi olacaklar. Belediye olarak bu önemli projeyi destekliyor ve önemsiyoruz" diye konuştu.

ÇIRAK SORUNU YAŞANMAYACAK
Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, mesleki eğitim ile ilgili "İlçemizde bulunan 5 tane meslek okulu artık ‘Mesleki Eğitim Okulları’ haline geldi. Mesleki eğitim ortaöğretim kademesinde mesleki eğitim okuludur. Öğrenciler ilgi ve yetenekleri olduğu meslek alanında hem çalışarak hem okuyarak eğitim alırlar. Eğitim süresi 4 yıldır. Meslek okullarından farklı olarak okul eğitimi haftada 1 gündür. Ülkemizin kanayan yarası haline gelen çırak, kalfa ve usta bulamama sorununu ‘Mesleki Eğitim Merkezleri’mizle çözeceğiz” ifadelerini kullandı. 

KİMLER NASIL BAŞVURABİLİR?
İlçe Milli Eğitim Müdürü Kılıçgil, söz konusu bu merkeze kimlerin başvurabileceğine ilişkin şu bilgileri verdi: “Ortaokul mezunları, her hangi bir liseden ayrılanlar, şu an herhangi bir lisede okuyanlar nakil olabilir; sayılı mesleki eğitim kanununa göre çıraklık eğitimi uygulama kapsamında olan 140 meslek dalında bir iş yerinde çalışanlar kayıt yapabilir. Kayıtta yaş sınırı yoktur. Mesleki Eğitim Merkezleri’mizde eğitim görecek olan öğrencilerimiz öğrenimini 4 gün iş yerinde 1 gün okulda alacaklar. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimize asgari ücretin yüzde 30 oranında maaş verilip sigortaları yapılacak; 12. sınıf öğrencilerimize ise asgari ücretin yüzde 50 oranında maaş verilecek, sigortalar bakanlığımız tarafından yapılacak. Mesleki Eğitim Merkezleri’nden mezun olan öğrencilerimiz 11. sınıfı bitirdiğinde ‘kalfalık’, 12. sınıfı bitirdiğinde ‘ustalık’ belgesine sahip olacaklar. Ayrıca lise diplomasına sahip olunacak. Mezuniyet sonrası yüzde 90 işe girme garantisi var.”

MERT YILMAZ/ İLKSAYFA-

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik Kesintisi 19 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ19 Ocak 2022 Çarşamba 10:33
  • Ankara hava durumu 19 Ocak 202219 Ocak 2022 Çarşamba 10:30
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 19 Ocak 2022 - ASKİ19 Ocak 2022 Çarşamba 10:25
  • Su Kesintisi 19 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ19 Ocak 2022 Çarşamba 10:24
  • Alpsoy, başkentlileri Siyer Yarışması'na davet etti19 Ocak 2022 Çarşamba 05:05
  • Suyu Tüketirken İki Kere Düşünün19 Ocak 2022 Çarşamba 04:04
  • Psikolog Vatan, son dönemlerde artan boşanma ve şiddet olaylarının sebeplerine dikkat çekti19 Ocak 2022 Çarşamba 03:03
  • Huzur ve Saygı19 Ocak 2022 Çarşamba 02:02
  • Sezen Aksu’nun son şarkısına tepkiler büyüyor18 Ocak 2022 Salı 05:05
  • Bir Devir Kapandı mı!?18 Ocak 2022 Salı 04:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti