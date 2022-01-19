Mesleki Eğitim Programı'ndan mezun olanlara yüzde 90 iş garantisi

Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, ilçede hayata geçirilen Mesleki Eğitim Programı ile çırak ve usta bulma sorununun önüne geçileceğini belirterek, bu programdan mezun olanlara yüzde 90 iş garantisi verdi.

Pursaklar Saray Kültür Merkezi’nde, ilçede hayata geçirilen Mesleki Eğitim Programı (MESEM) bilgilendirme toplantısı yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısına Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, Okul Müdürleri, PURESDER Başkanı Nihat Yavuz, Pursaklar Sanayi Sitesi Yönetimi, Muhtarlar ve esnaflar katıldı.

ÖNEMLİ BİR KONU…

Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız programda yaptığı konuşmada "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından tüm ülkemizde düzenlenen Mesleki Eğitim projesi ile hassas ve önemli bir konuya parmak basmıştır. Meslek Okullarımız artık Mesleki Eğitim Kurumları haline gelmiştir" dedi.

Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztürk ise "Pursaklar Belediyesi olarak işsizliğe çare olmak adına belediye binamızda kurduğumuz istihdam ofisimizle işsiz olan vatandaşlarımız ile elemana ihtiyacı olan firmaları buluşturuyoruz. Vasıfsız işe ihtiyacı olan vatandaşlarımız bu proje ile bir meslek sahibi olacaklar. Belediye olarak bu önemli projeyi destekliyor ve önemsiyoruz" diye konuştu.

ÇIRAK SORUNU YAŞANMAYACAK

Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, mesleki eğitim ile ilgili "İlçemizde bulunan 5 tane meslek okulu artık ‘Mesleki Eğitim Okulları’ haline geldi. Mesleki eğitim ortaöğretim kademesinde mesleki eğitim okuludur. Öğrenciler ilgi ve yetenekleri olduğu meslek alanında hem çalışarak hem okuyarak eğitim alırlar. Eğitim süresi 4 yıldır. Meslek okullarından farklı olarak okul eğitimi haftada 1 gündür. Ülkemizin kanayan yarası haline gelen çırak, kalfa ve usta bulamama sorununu ‘Mesleki Eğitim Merkezleri’mizle çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

KİMLER NASIL BAŞVURABİLİR?

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kılıçgil, söz konusu bu merkeze kimlerin başvurabileceğine ilişkin şu bilgileri verdi: “Ortaokul mezunları, her hangi bir liseden ayrılanlar, şu an herhangi bir lisede okuyanlar nakil olabilir; sayılı mesleki eğitim kanununa göre çıraklık eğitimi uygulama kapsamında olan 140 meslek dalında bir iş yerinde çalışanlar kayıt yapabilir. Kayıtta yaş sınırı yoktur. Mesleki Eğitim Merkezleri’mizde eğitim görecek olan öğrencilerimiz öğrenimini 4 gün iş yerinde 1 gün okulda alacaklar. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimize asgari ücretin yüzde 30 oranında maaş verilip sigortaları yapılacak; 12. sınıf öğrencilerimize ise asgari ücretin yüzde 50 oranında maaş verilecek, sigortalar bakanlığımız tarafından yapılacak. Mesleki Eğitim Merkezleri’nden mezun olan öğrencilerimiz 11. sınıfı bitirdiğinde ‘kalfalık’, 12. sınıfı bitirdiğinde ‘ustalık’ belgesine sahip olacaklar. Ayrıca lise diplomasına sahip olunacak. Mezuniyet sonrası yüzde 90 işe girme garantisi var.”

MERT YILMAZ/ İLKSAYFA-