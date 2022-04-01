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MEYAD Başkanı İsmail Akgün, “mobbing yasası” açıklaması

MEYAD Başkanı İsmail Akgün, acilen “mobbing yasası” çıkarılması gerektiğini kaydederek, “Bir amir bir çalışana mobbing yaptığında sonucunun ne olduğunu bilmeli. Maddi ve cezai yaptırımı olduğunu bilmeli, ona göre hareket etmeli” dedi.
MEYAD Başkanı İsmail Akgün, “mobbing yasası” açıklaması

Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD) Genel Başkanı İsmail Akgün, “Bir amir bir çalışana mobbing yaptığında sonucunun ne olduğunu bilmeli” diyerek, acilen mobbing yasasının çıkarılması gerektiğini kaydetti. Akgün, mobbing ile ilgili suçların da Türk Ceza Kanunu’na girmesi gerektiğini söyleyerek, acil düzenleme talep etti.

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“ŞİDDET VE TACİZ SÖZLEŞMESİ”NE İMZA ATILMALI
“Tüm Yönleriyle Mobbing ve Siber Mobbing” kitabının yazarı İsmail Akgün, mobbing konusunda yasalarda birtakım eksiklikler olduğunu belirterek, “4857 Sayılı İş Kanununda mobbing direkt olarak geçmiyor, dolaylı geçiyor. Ülkemizde bütün yasal düzenlemeler mevcut. Ancak Türkiye’nin henüz imzalamadığı mobbing açısından önemli olan 190 numaralı sözleşme var. Biz buradan bir çağrı yapıyoruz. Ülkemizin 190 nolu “Şiddet ve Taciz Sözleşmesi”ne taraf olmasını istiyoruz.”

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MOBBİNGİ ÖNLEYİCİ YAPTIRIMLARI VAR
Akgün taleplerinin gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı, “Bu sözleşmede mobbingi önleyici cezai yaptırımlar var. Mobbing çoğu zaman soyut kavramlardan oluşabiliyor. Jest ve mimiklerle bir amir bir çalışana mobbing uygulayabilir. Dolayısıyla bu sözleşme çalışanların hakkını aramada destek sağlıyor” dedi.

ACİLEN ÇIKMALI
Akgün, ülke olarak kendi yasalarımızın da olması ve kendi yasalarımızla da sorunların çözülmesi gerektiğini belirterek, “Biz kendi yasalarımıza sığınalım. Kendi yasalarımızda sorunlarımızı çözelim. Bu nedenle mobbing yasasının çıkmasını öneriyoruz. Mobbing yasası çıkmalı. Mobbing yasasında maddi tazminat ne olmalı, cezai yaptırımlar ne olmalı. Bir amir bir çalışana mobbing yapınca sonucunun ne olduğunu o amir bilmeli. Mobbing yapan amirin görevi elinden alınmalı ve bir daha amirlik görevi verilmemeli” diye konuştu.

“TÜRK CEZA KANUNU’NA GİRMELİ”
Mobbing ile ilgili suçların da Türk Ceza Kanunu’na girmesi gerektiğinin altını çizen Akgün, “Mobbing yapan kişiye biz ‘zorba’ diyoruz. Bu kişinin başkasının yaşama sevincini elinden alması onu öldürmeye eş değer bir durum değil midir? Ondan dolayı kişinin intihar etmesi onu öldürme anlamına gelmez mi? Dolayısıyla Mobbing Türk Ceza Kanunu’na girmelidir” ifadelerini kullandı.

UYUM EĞİTİMİ ŞART
Mobbing yasasının öncelikle eğitimden başlaması gerektiğine dikkat çeken Akgün, “Her işe başlayan işçi ve memurun hatta yöneticinin uyum eğitimi adı altında eğitim almasını arzu ediyoruz. Dolayısıyla her işin başı eğitim. Bir kişiyi eğitmeden ona ceza vermek zulümdür” diye konuştu.

DESTEĞE HAZIRIZ
Akgün, makamların kendilerinden talep etmesi halinde her türlü desteği veremeye hazır olduklarını ifade ederek “Devletimizin yüce makamları talep etsin, biz o yasanın içeriğini, tasarısını hazırlar kendilerine takdim ederiz. Yüce Meclisimiz de onaylarsa o zaman çalışma hayatına hep beraber katkı sağlamış oluruz. Bizim derdimiz öncelikle insana yaraşır bir iş ortamı yaratmak. İnsan mutlu olsun. İnsan mutlu olunca her şey güzelleşiyor ve kendini güvende hissediyor. Kendini güvende hisseden ve mutlu olan bir çalışan daha çok üretir” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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