MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Bizim kızıl elmamız bellidir”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, “Mamak biz ülkücüler için çok önemlidir. Zindanları dolayısıyla da hareketimizin tarihi için önemli bir yer tutar. Ülkücüler bu ülkede her bedeli ödemişlerdir. Bizim kızıl elmamız bellidir” dedi.

MHP Mamak İlçe Başkanlığı düzenlenen programla yeni hizmet binasına taşındı. Etkinlikte konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, “Bugün burada çok hayırlı bir açılış için bir araya geldik. Allah bize burada güzel bir hizmetler yapmayı nasıp etsin. Mamak’ın biz ülkücüler için önemi çok büyük. Zindanları dolayısıyla da hareketimizin tarihi için önemli bir yer tutar. Ülkücüler bu ülkede her bedeli ödemişlerdir. Bizim kızıl elmamız bellidir. Bu hareketin iddiası büyüktür” dedi.

DUALAR EŞLİĞİNDE AÇILDI

MHP Mamak İlçe Başkanlığı yeni hizmet binasında dualar eşliğinde açıldı. Programda konuşan MHP Mamak İlçe Başkanı Av. Mustafa Esen ve MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Prof. DR. Mevlüt Karakaya Mamak’ın ülkücü hareket adına önemine vurgu yaptı. Açılış sonrasında MHP’li katılımcılar ve misafirler Lavanta Konferans Salonunda düzenlenen “Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma Ve Aydınlatma” programına katıldı.

ESEN, “YENİ BİNAMIZ HAYIRLARA VESİLE OLSUN”

Açılış konuşmasını yapan MHP Mamak İlçe Başkanı Av. Mustafa Esen MHP’yi hem yerelde hem genelde iktidara taşıyacaklarını söyleyerek açılışı yapılan binada başarılı çalışmalara imza atacaklarını dile getirdi. Başkan Esen konuşmasına şöyle devam etti, “Öncelikle bugün Mamak’ta açılan İlçe Başkanlığı hizmet binasının hayırlı olmasını diliyorum. Hizmet binamız hem Cumhur İttifakının devamı için hem de MHP’yi yerelde iktidara taşıyacak çalışmalara vesile olsun diyorum. Katılım ve katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Ne Mutlu Türk’üm Diyene…” dedi.

“MHP BU AYIN SONU İTİBARİYLE TÜM İLÇELERDE ÇALIŞMALARINI BİTİRECEK”

MHP İlçe Başkanı Av. Mustafa Esen’den sonra kürsüye çıkan MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya parti çalışmalarından şöyle bahsetti, “Bugün burada çok hayırlı bir açılış için bir araya geldik. Allah bizleri hep böyle işlerde bir araya getirsin. Allah hepinizden razı olsun. Milliyetçi Hareket Partisi bugün Ankara’da eş zamanlı olarak açılış yapıyor. Yine bilindiği gibi ‘Adım Adım 2023 İlçe İlçe Tanıtım toplantıları’ ana teması için Genel Başkanımızın talimatlarıyla başlayan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bugün itibariyle 50’ye yakın ilçede bu toplantılarımız devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi pandeminin izin verdiği andan itibaren sahada alanda sanki seçim oluyormuş gibi çalışmalarına devam ediyor. MHP bu ayın sonu itibariyle tüm ilçelerde çalışmalarını bitirecek ”dedi.

“BİZİM KIZIL ELMAMIZ BELLİDİR”

Karakaya, “Tabi ki teşkilatlarımız kendi programlarına devam ediyor. Bu yapılan toplantılar Genel Merkezimiz ve Genel Başkanımızın talimatlarıyla yapılan toplantılar. Bugün Allah’a bin şükür ki güzel bir açılış ile bir araya geldik. Allah bize burada güzel bir hizmetler yapmayı nasıp etsin. Bizim gönlümüz hep geniş. MHP’lilerin gönülleri her zaman geniş olmuştur kalbi açık olmuştur. Dolayısıyla bu anlamda mekânların genişliği de bizlere çalışma şevki verecektir. Bizim Kızıl Elmamız bellidir. Bizi bu dava çevresinde toplayan bir araya getiren o inancı bize aşılayan Başbuğumuzu da minnetle anıyoruz. Başbuğumuzun vefatıyla birlikte hareketimizin başına geçen Bilge Lider Devlet Bahçeli’den de Allah razı olsun ”diyerek konuşmasına devam etti.

“MAMAK ÜLKÜCÜLER İÇİN ÖNEMLİDİR”

“Mamak ülkücüler için önemlidir. Mamak zindanları dolayısıyla da hareketimizin tarihi için önemli bir yer tutar. Bu hareket maliyeti yüksek bir hareket ama iddiası da büyük bir harekettir. Ülkücüler bu ülkede her bedeli ödemişlerdir. Buradan bir kez daha ülkücü şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Allah hepsinden ve sizlerden de razı olsun.”

Yapılan açılış konuşmaların ardından kurban kesilerek MHP Mamak İlçe Başkanlığının açılışı yapıldı. Dualar ile yapılan açılışın sonunda katılımcılar ve misafirler Lavanta Konferans Salonunda düzenlenen “Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma Ve Aydınlatma” programına katıldı. Düzenlenen programda yaklaşan seçim çalışmaları konuşulurken partililere il il ilçe ilçe ne yapılması gerektiği anlatıldı.

AÇILIŞA ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanlığı açılışına Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlut Karakaya, MYK üyesi İbrahim Çiftçi, MYK üyesi. Mehmet Duygulu, MDK üyesi. Kürşat Türker Ercan, MDK üyesi İlkay Uyar Kaba, Ankara İl Başkanı Turgay BAŞTUĞ ve il Yönetim Kurulu üyeleri, Yenimahalle ilçe Başkanı Dursun Dinçer, Altındağ ilçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş, Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin, Elmadağ ilçe Başkanı Reyhan Yaman, Mamak Ocak Başkanı İbrahim Göçer, Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Belediye Başkan Yrd. Molla Ali Çetin, Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Ankara Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Öztürk, Belediye Meclis Üyeleri, geçmiş dönemlerde görev yapmış parti ve Ocak başkanları, sivil toplum kuruluşları başkanları, muhtarlar Şehit aileleri, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Faruk GÖKYURT// İLKSAYFA