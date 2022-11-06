MHRS Yedek kontenjan ne demek, ek randevu ne demek, ek randevu nasıl alınır?

Hastanelerdeki randevu yoğunluğundan dolayı hayata geçirilen yedek kontenjan veya diğer adıyla ek randevu sistemi merak konusu oldu. Peki, MHRS Yedek kontenjan ne demek? MHRS ek randevu ne demek, ek randevu nasıl alınır?

Son zamanlarda hastanelerde yaşanan yoğunluktan dolayı vatandaşlar randevu bulmakta zorlanıyordu. Bu sebeple hayata geçirilen ek randevu sistemi veya yedek kontenjan sistemi hayata geçirildi. Yeni gelen bu sistem sayesinde vatandaşlar daha kolay randevu alabilir hale geldi. Peki, MHRS Yedek kontenjan ne demek, nedir? MHRS ek randevu ne demek, ek randevu nasıl alınır? İşte tüm detaylar:

YEDEK KONTENJAN NE DEMEK?

Yedek kontenjan, seçilen saat aralıkları arasında uygun bir zamanda gerçekleştirilecek randevu anlamına gelmektedir. Hastanelerden randevu alıp gitmeyen ve iptal de etmeyen insanların oluşturduğu yoğunluk ve mağduriyetin ortadan kaldırılması bu sistem geliştirildi. Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelere ek randevu sistemi getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan sistemde her 100 kişiden ortalama 30’unun randevuya gelmediğini vurguladı.

Yedek kontenjan sistemi sayesinde aynı saate birden fazla randevu verilebiliyor. Yedek kontenjandan ek randevu alan hastalar beklemeyi kabul etmiş oluyorlar. Randevu alınan saat aralığında beklenerek muayene olunabiliyor.

UYGULAMA GEÇİCİ VE HEKİMLERİN İSTEĞİNE BAĞLI

Fahrettin Koca’nın açıklamasına göre hastaneler saatte en çok bir yedek randevu verebiliyor ve yedek randevular MHRS üzerinden alınıyor. Ayrıca bu uygulamanın geçici olduğu ve hekimlerin isteğine bağlı olduğu vurgulanıyor. Eğer doktora gitmeyecekseniz randevu tarihinden en az 2 gün önce MHRS’den randevunuzu iptal ettirmeniz gerekiyor.

EK RANDEVU NASIL ALINIR?

Vatandaşların randevu alabilmesini kolaylaştırmak için ek randevu sistemi oluşturuldu. Peki, ek randevu nasıl alınır? Öncelikle https://mhrs.gov.tr/vatandas/ sitesinden MHRS sistemine giriş yapıp şehir, hastane ve poliklinik seçmelisiniz. Sonrasında açılan sayfadan yedek kontenjan açmış olan doktorlar turuncu renkte karşınıza çıkacak. Bu doktorlara tıklandığında yine yedek kontenjan açılmış olan saatlerin turuncu renkte olduğu görülecektir. Bu saatlerden randevu alınarak ek randevu almış olunur.

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