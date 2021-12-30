Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası’na destek her gün artıyor

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, firmaları indirim yapmaya davet eden ‘Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası’na destek veren küçük, orta ve büyük işletme sayısının her geçen gün arttığını açıkladı.

MHP Ankara İl Başkanlığınca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Mal ve hizmet üreten, satan, pazarlayan firmalarımızın, şirketlerimizin, kurumlarımızın, toplumsal rahatlama adına temel ihtiyaçların fiyatlarında indirime gitmeleri milli birlik ve dayanışmamızın manevi harcıdır” çağrısı üzerine başlatılan ‘Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası’ büyük destek görüyor. Kampanyaya destek veren firmalar, müşterilerine en az yüzde 10 oranında indirim uyguluyor.

KAMPANYAYA DESTEK VERENLERİN SAYISI ARTIYOR

Başkent’teki firma, şirket ve kurumları temel ihtiyaç ürünlerinde indirim yapmaya davet eden ve geçtiğimiz günlerde başlatılan söz konusu kampanyaya destek veren firma sayısı günden günde arıyor. MHP Ankara İl Başkanlığı tarafından yürütülen kampanyaya destek veren işletmelere ziyaret gerçekleştirilerek teşekkür ediliyor. Aynı zamanda il ve ilçe teşkilatlarının sosyal medya hesapları üzerinden kampanyaya destek veren firmaların isimleri paylaşılıyor.

ÖNEMLİ İŞLETMELERDEN DESTEK

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısı üzerine Ankara İl Başkanlığı tarafından başlatılan 'Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası’na Başkent’teki küçük, orta ve büyük işletmelerden destek artarak devam ediyor. Kampanyaya GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoğan, Ankara Ticaret Borsası Meclis Başkanı İbrahim Öztürk, Ankara Pazarcılar Odası, OTONOMİ, Türkiye’nin en büyük un fabrikalarınsan Ekmek Un’un sahibi Adil Çınar, Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği, Ankara Hali esnafı başta olmak üzere çok sayıda küçük, orta ve büyük firma destek verdiğini açıkladı.

“SÖYLEMLE DEĞİL EYLEMLE DESTEKLİYORUZ”

Ankara Ticaret Borsası Meclis Başkanı İbrahim Öztürk, kampanyayı desteklediklerini belirterek, “Halkımız için, memleketimiz için bunun çok elzem olduğunun farkındayız. Bunu söylemle değil eylemle de destekliyoruz. Desteklemeye de devam edeceğiz” dedi. GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoğan ise “GİMAT devletinin ve milletinin her zaman yanında olmuştur ve daima da olacaktır. Tüm vatandaşlarımızı Milli birlik ve dayanışma ruhuyla selamlıyoruz” ifadelerini kullandı.

İL BAŞKANI BAŞTUĞ: “CİDDİ MANADA DESTEK VAR”

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, ‘Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası’na ilişkin gazetemize değerlendirmelerde bulundu. Baştuğ, firmaları tüm ihtiyaç ürünlerinde indirim yapmaya davet eden kampanyaya çok ciddi manada küçük, orta ve büyük işletmenin destek verdiğini açıkladı. Baştuğ, kampanyaya destek veren işletmeleri teşkilat olarak ziyaret edip kamuoyu önünde kendilerine teşekkür ettiklerini de aktardı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA