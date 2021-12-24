Yedi Hilal derneği tarafından kentin işlek yerlerine “Milli Değil Haram”, “Elini Harama Uzatma” yazılı afişler asıldı.

“Milli Piyango” çekilişlerine, Ankara’daki işlek noktalara asılan afişlerle tepki gösterildi. Yedi Hilal adlı STK tarafından kentin işlek yerlerine “Milli Değil Haram”, “Elini Harama Uzatma” yazılı afişler asıldı.

Yılbaşı geleneği olarak bilinen “Milli Piyango” çekilişlerine, Ankara’daki işlek noktalara asılan afişlerle tepki gösterildi. Yedi Hilal Ankara İl Üniversite Komisyonu tarafından başta yolcu durakları olmak üzere kentin işlek yerlerine “Milli Değil Haram”, “Elini Harama Uzatma” yazılı afişler asıldı.

“TOPLUM BİLİNÇLENDİRİLİYOR”

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Milli Piyango bileti almak haramdır” fetvasına destek veren Yedi Hilal adlı sivil toplum kuruluşu, şans oyunları denilen ve haram olan oyunların “milli” olarak anılmasının doğru olmadığına bu nedenle de toplumu bilinçlendirmek ve kumar illetinden uzaklaştırmak adına söz konusu yazılı afişleme çalışmaları yapıldığını açıkladı.

DİKKAT ÇEKEN AFİŞLER

Yedi Hilal Ankara İl Üniversite Komisyonu tarafından Başkent’teki kent merkezinin işlek noktalarına asılan piyangoya tepki afişlerinin, vatandaşların dikkatini çektiği ve destek verdiği görüldü.

BİR TEPKİ DE MİLLİ TÜRK TALEBİ BİRLİĞİ’NDEN

Milli Türk Talebi Birliği (M.T.T.B) ise resmi internet sitesi üzerinden “Milli Piyango ‘Milli’ Değildir. Haramdır!” başlığıyla piyango çekilişlerine tepki gösterdi. Söz konusu paylaşımda Mâide Suresi - 91. Ayet’ine vurgu yaptı.

“Şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?” (Maide Suresi- 91. Ayet)

DİYANET: “BİLET VE ÇIKAN İKRAMİYEYİ ALMAK HARAMDIR"

Diyanet İşleri Başkanlığı şans oyunları ve piyangoya ilişkin fetva vererek konu hakkında geçtiğimiz yıl şöyle bir açıklama yapmıştı: “Taraflardan birinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları, kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre, şans faktörüne dayalı olan piyango toto, loto, iddia, müşterek, ganyan gibi tertip edilen oyunlar da kumardır ve haramdır. Geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile bu tür oyunların zararı da yaygın olmaktadır. Buna göre; milli piyango bileti ve çıkan ikramiyeyi almak haramdır."

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA