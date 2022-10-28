Cumhuriyetin 99. Yılına özel Milli Kütüphanede ‘99 Nefer Bir Şanlı Bayrak’ sergisi açıldı.Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Elçin Şahal Oskay,“99 Fırça dokunuşuyla, Vatan ve Millet sevgisini her fırça vuruşunda derinden hissederek projemizi tamamladı."

Milli Kütüphane Sergi Salonu’nda Cumhuriyet’in 99. Yıl dönümüne özel ’99 Nefer 1 Şanlı Bayrak’ sergisi açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen sergide 7 ünlü ressamın özel koleksiyonlarına yer verildi. Sergi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları Elçin Şahal Oskay, Özkan Kaplan, öğrenciler ve birçok araştırmacı katılırken Türk Bayrağı temasının işlendiği bir resim ve kil rölyef çalışması yapıldı. Ressam Elçin Şahal Oskay, “Vatan ve Millet sevgisini her fırça vuruşunda derinden hissederek Cumhuriyet’in 99. yılı gururunu projemize yansıttık. Sergimiz 27-30 Ekim tarihleri arasında Milli Kütüphane Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek” dedi.

RESSAMLARIN ÖZEL KOLEKSİYONLARI SERGİLENDİ

İbrahim Çallı, Avni Lifij, Sabri Akça, Ülkü Uludoğan ve Selahattin Ömer’in tablolarının yanı sıra Türk bayrağı temasının işlendiği resim ve kil rölyef çalışmalarının yer aldığı serginin açılışında konuşan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, Cumhuriyet'in 99’uncu yılına özel 17 eseri bir araya getirerek önemli bir gün yaşadıklarını ifade etti. ODABAŞ, “Cumhuriyetimizin 99. yılını biz Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü olarak Milli Kütüphanemizin koleksiyonunda bulunan birbirinden değerli eserlerle kutlamayı amaçladık. 7 tane çok ünlü ressamımızdan 17 tane resim sergiledik. Sergiyi orijinal kılan özelliklerden biri de bakanlığımız çalışanı olan ressam Elçin Şahal Oskay ve heykeltıraş Özkan Kaplan tarafından yapılan performanslarla bir tablo ve rölyef çalışması yaptık. Milli Kütüphane’nin kullanıcısı olan öğrencilerimiz ve personellerimizin katkısıyla 99 kişinin emeğiyle bir bayrak tablosu çıktı. Katkı sağlayan herkesin eline, emeğine sağlık” dedi.

VATAN VE MİLLET SEVGİSİ DERİNDEN HİSSEDİLDİ

Gazetemize duygu ve düşüncelerini aktaran Kültür ve Turizm Bakanlığı ressamı Elçin Şahal Oskay, “Katılımcılar ve çalışma arkadaşlarımla beraber 3 gün süren performans çalışması ile şanlı Türk bayrağımızı 99 fırça dokunuşlarıyla beraber resim ve rölyef çalışmasıyla tamamladık ve sizlerin beğenisine sunduk. Vatan ve Millet sevgisiyle, sanatçı duyarlılığıyla, her fırça vuruşunda, içten hissederek projenin oluşumundan tamamlanana kadar bunu yaşattık. Tüm katılımcıların sanat eserlerine desteği olacak şekilde gerek tuvalde gerekse de rölyef çalışmasında aynı duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyet’in 99. yılı gururunu da yansıtarak projemizi tamamladık. Sergimiz 27-30 Ekim tarihleri arasında Milli Kütüphane Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek” diyerek konuşmasını noktaladı.

Buket Beslen/İLKSAYFA-