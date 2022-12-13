'Milli' olması 'Haram' gerçeğini değiştirmiyor

Yılbaşının yaklaşmasıyla “Milli Piyango” stantlarında hareketlilik artmaya başladı. Başkent’te Kızılay gibi kalabalık yerlerde neredeyse adım başında bir piyango standına rastlanırken, buralarda şimdiden kuyruklar oluşması dikkat çekiyor.

Her yıl, sene sonunun yaklaşmasıyla beraber sayıları çoğalan ve merkezi yerlerde hemen hemen her sokakta görebileceğimiz Milli Piyango Biletçileri, büyük ikramiye tutarının açıklanmasının ardından ‘yılbaşı özel çekiliş biletlerini’ satmaya başladı. Yeni yıla zengin olarak girme hayali olan vatandaşlar, Milli Piyango Bileti satan stantlar önünde yoğunluk oluşturmaya başladı.

Başkentin en işlek caddelerinden olan Kızılay sokaklarında adım başı kurulan statlarda yaşanan yoğunluk dikkat çekerken, yaşanan ekonomik krizin buralara ilgiyi daha da artırdığı yorumları yapılıyor.

İLGİ VE YOĞUNLUK BAŞLADI

Milli Piyango Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin dört bir tarafına milyonlarca bilet dağıtılırken büyük ikramiyenin 200 milyon TL olarak belirlenmesi gözleri stantlarda satılan piyango biletlerine çevirdi. Şansına güvenen vatandaşlar ise her standın başında yoğunluk oluşturarak bilet satın almaya başladı. İslam dininin şans oyunları, kumar vb. oyunları yasaklamasına rağmen vatandaşların Milli Piyango Biletine büyük rağbet göstermesi yadırganıyor.

“MİLLİ” OLMASI GERÇEĞİ DEĞİŞTİRMEZ

İslam Âlimleri bu tür şans oyunlarından uzak durulması gerektiği konusunda vatandaşları uyararak, “Milli piyango bileti demek ahiretinizi tehlikeye atmak demektir. Kumardan ateşten kaçınır gibi kaçınmalıyız” ifadelerini kullanıyor. İlahiyatçılar da piyango organizasyonunun devlet eliyle yapılıyor olması ve kurum adının ‘Milli’ olmasının bunun haram olduğu gerçeğini değiştirmediğine dikkat çekiyor.

“HEPSİ KUMARDIR, HARAMDIR”

Din âlimleri bu konularda ayrıca şu tespitlerde bulunuyor: “Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır. Bu tür oyunların hasılatından bazı kuruluş ve hayır kurumlarının yararlanması, onları meşru hale getirmez ve haramlık hükmünü değiştirmez.”

Buket Beslen/ İLKSAYFA-