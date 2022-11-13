Toplumsal cinsiyet ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla Mor Bayrak Projesi planlanıp hayata geçirildi. Peki, Mor bayrak projesi nedir, şartları nedir, Mor Bayrak Projesi başvurusu nasıl yapılır?

Çankaya Belediyesi ekonomide kadın istihdamını desteklemek amacıyla Mor Bayrak Projesi’ni hayata geçirmişti. İşletmelerde çalışanların yarısından fazlası kadın olanları “Mor Bayrak” ile ödüllendirdi. Peki, Mor bayrak projesi nedir, şartları nedir, Mor Bayrak Projesi başvurusu nasıl yapılır?

MOR BAYRAK PROJESİ NEDİR?

Mor Bayrak Projesi, kadın girişimcilerin sayısını artırmak amacıyla hayata geçirilen bir projedir. Çankaya ‘da kadın istihdamına önem veren her işletme Mor Bayrak plaketi ödülünü almak için başvuru yapabiliyor. Koşullara uyan tüm işletmeler, “Mor Bayrak” belgesi ve logosunu reklam tabela ve menülerinde kullanabiliyor.

Mor Bayrak ödülünü alan ilk işletmeler Ümitköy’de bulunuyor.

MOR BAYRAK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Mor Bayrak alabilmek için başvuru yapan işletmelerde,

*Kadın girişimci veya çalışanlarının yüzde 50'si ya da daha fazlasının kadın olması gerekiyor.

*İşyerinin engellilerin erişimine uygun olması gerekiyor.

*İşyerinin kaliteli ve temiz hizmet vermesi gerekiyor.

*İşyerinde aynı işi veya eşdeğer nitelikte işi yapan kadın ve erkek çalışanların aynı ücreti alması gerekiyor.

*İşyerinin asgari teknik ve hijyen şartlara sahip olması gerekiyor.

MOR BAYRAK PROJESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Mor Bayrak almak isteyen işletmelerin Çankaya Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne başvuru yapması yetiyor.

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