Motorcu dostu bariyerler, Ankara dahil 7 ildeki muhtelif noktalara yapılacak

Motosiklet kazalarında ölümlere neden olan ve “katil bariyer” olarak adlandırılan, bariyerlerin ayak kısımları koruyucularla kapatılacak. Motorcu dostu bariyerler, Ankara başta olmak üzere 7 ildeki muhtelif noktalara yapılacak.

Yol kenarında bulunan ve "katil bariyerler" olarak adlandırılan demir bariyerlerin ayak kısımları, bugüne kadar yaşanan motosiklet kazalarında çok sayıda sürücünün ölümüne ve uzuv kayıplarına neden oldu. Motosiklet sürücüleri, geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek bu konuda seslerini duyurmuş ve ölümlere neden olan eski tip bariyerlerin ayak kısımlarının koruyucularla kapatılmasını istemişti. Bu konuda ilk adım atıldı.

7 İLDE YAPILACAK

Karayolları Genel Müdürlüğü, Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; muhtelif yollarda motosiklet koruyucu ray sistemi yaptırılacağını duyurdu. Yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecek olup teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. Ankara’daki Karayolları 4. Bölge’nin de aralarında olduğu 7 ilde yapılacak motosiklet koruyucu ray sistemi için 24 Mayıs gününe kadar teklif verilebilecek.

180 GÜNDE TESLİM EDİLECEK

İhale Çankaya’daki Karayolları Genel Müdürlüğü Yapım ve Danışmanlık İhaleleri Şube Müdürlüğünde gerçekleştirilecek. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyecek. Yer tesliminden itibaren 180 gün içerisinde yapım işi teslim edilecek.

SESLERİNİ DUYURMUŞLARDI

Sürücüler, motosiklet kazalarında ölümlere neden olan ve “katil bariyer” olarak adlandırılan eski tip bariyerlerin ayak kısımlarının kapatılması için geçtiğimiz günlerde İstanbul’da bir araya gelerek bir eylem yapmıştı. Ellerinde, ‘Bariyerde ölmek istemiyoruz’, ‘Motorcu dostu bariyer istiyoruz’ yazılı dövizler taşıyan motosikletçiler, ‘Katil bariyere hayır' sloganları atmıştı. Motosikletçilerin seslerini duyurmak için gerçekleştirdiği eyleme Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katılmıştı. Motosikletçi dostu bariyerlerin yapılması için çalışma başlatılmasına sürücüler bir hayli sevindi ve yetkililere teşekkür etti.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-