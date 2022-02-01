Mübarek üc aylar başladı

İslam âleminde her yıl heyecanla beklenen Recep, Şaban ve Ramazanı kapsayan mübarek üç aylar bugün başladı.

Mübarek üç aylardan ilki olan Recep ayı bugün başladı. Üç aylar içinde ilk kandil olan Regaib Kandil’ini içinde barındıran Recep Ayı, savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birisi. Regaib, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin daha çok yapılması tavsiye ediliyor.

MÜBAREK ÜÇ AYLARIN İLKİ

Sözlükte “korkmak; saygı duymak, tazim göstermek” anlamlarına gelen recb kökünden türeyen Recep kelimesi saygı duyulan ve savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birinin adı olup İslami gelenekte önemli yeri olan üç ayların ilkidir.

RECEP AYININ FAZİLETİ

Kaynaklarda Recep ayının faziletine ve bu aya mahsus ibadetlere dair çok sayıda rivayet yer almaktadır. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Recep ayı girdiğinde, “Allah’ım, Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır!” şeklinde dua ettiği yönünde rivayetler vardır.

BU AYDA ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ

Recep ayında Hz. Peygamber’in (s.a.s.) oruç tutması hakkında ise Said İbn Cü-beyr’den (r.a.) nakledilerek, ibn Abbas (r.a.) tarafından şunlar aktarılmıştır, "Resulullah (s.a.s.) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi (ki biz galiba hiç oruç) tutmayacak derdik.”

“RECEP AYI ALLAH’IN AYI”

Bu konudaki hadislerin sıhhati tartışmalı olmakla beraber Resul-i Ekrem (s.a.s.)’in Recep ayına ayrı bir değer verdiği anlaşılmaktadır. Yine Hz. Peygamber’in (s.a.s.), "Recep ayı Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır” hadisini söylediği rivayet edilir.

Recep ayı cahiliye döneminde saygı gösterilen bir ay olduğu, bu saygının İslam döneminde de devam ederek günümüze kadar ulaştığını, İslami süreçte Recep ayı boyunca en meşhur ibadetin oruç olduğu bilinmektedir.

REGAİP KANDİLİNİ İÇİNDE BARINDIRIYOR

Recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ise Regaip denilmektedir. Regaip kandilinin farklı bir yönü de hem Recep ayında bulunması hem de cuma gecesi oluşudur. Regaip, beş kandil gecesinden biri olup, hicrî sıralamaya göre kandiller zincirinin ikinci halkasıdır. Allah’ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığı inanç ve ümidiyle bu gecede Allah’a ibadet edilir.

DUALAR GERİ ÇEVRİLMİYOR

Halk dilinde "üç aylar" olarak anılan rahmeti, bereketi ve mağfireti bol manevî bir mevsime girişimizin habercisidir. Milletimizin "kandil" olarak adlandırdığı bu geceler, gönül dünyamızı aydınlatan ışıklardır. Hz. Peygamber (s.a.s), "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri çevrilmez. Recep’in ilk (cuma) gecesi, Şaban’ın ortasında bulunan gece, cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir” buyurmuşlardır.

TEVBE VE İSTİĞFARLA BAŞLANILMALI

Receb-i Şerîf ayına girildiğinde her yeni başlangıçta olduğu gibi işe tevbe ve istiğfâr ederek geçmişi silip bu mukaddes mevsime geride bırakılan seneler için pişmanlık; gelecek için kararlılık esasına uygun bir başlangıç yapılmalıdır.

Emrah Özcan/İLKSAYFA