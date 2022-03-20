Muhabirimiz Osman Akdoğan, 'Ankara'ya Hizmet Ödülü' aldı

Medya Ankara tarafından ATO'da düzenlenen ‘Başkente Değer Ödülleri’ töreninde, başarılı muhabirimiz Osman Akdoğan 'Ankara'ya Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. Muhabirimizin ödülünü News Türk Medya Yönetim Kurulu Başkanı Amine Mirzayova takdim etti.

Medya Ankara tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen ‘Başkente Değer Ödülleri’ sahiplerini buldu. Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu’nda geçtiğimiz hafta sonu yoğun bir katılımla gerçekleştirilen ödül töreninde 2021 yılında Ankara’da hizmetleri ve başarıları ile öne çıkan çok sayıda isim ödüllendirildi. Törende gazetemizin başarılı muhabiri Osman Akdoğan ise "Ankara'ya Hizmet Ödülü" kategorisinde ödüle layık görüldü. Muhabirimizin ödülünü News Türk Medya Yönetim Kurulu Başkanı Amine Mirzayova takdim etti.

SÖZÜMÜZ ANKARA

Törende konuşan Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat, ödül alacak kişileri belirlerken jüri heyeti ile değil bizzat sahadaki izlenimleri ile belirlediklerini ifade ederek, “Medya Ankara olarak 3 yıl önce çıktığımız bu yolculukta, Ankara’nın 25 ilçesi başta olmak üzere, hem Ankara hem de ülke gündeminden haberler, videolar ve röportajlarla dijital yayıncılık alanında önemli bir yer edindik. Bugün Ankara’nın en çok takip edilen haber sitesi konumuna ulaşarak, aylık 5 milyonu aşan, son dönemde 10 milyona dayanan erişimimizle büyük bir başarı elde ettik. 3 yıl boyunca doğru hızlı ve tarafsız yaptığımız haberleri gece gündüz, kar, kış, sıcak, soğuk demeden, ilçe ilçe, sokak sokak Ankara’daki tüm gelişmeleri ekranlara taşıdık. 'Başkente Değer Ödülleri’nin sahiplerini de bu şekilde belirledik. Özümüz elbette ki memleketimiz ama hepimizin Ankara için söyleyecek sözü var. buradaki söz kelimesini biz hem asli, hem de mecazi anlamda kullanıyoruz. Ankara için kimisi sanatıyla, kimisi sporuyla, kimisi siyasetiyle, kimisi iş dünyasındaki yatırımlarıyla konuşuyor. Ödül töreninin planlamasına başladığımızda gördük ki aslında bu şehirde binlerce başarı hikayesi var” dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Programda ödül alanların bazıları şöyle: Vefa Sosyal Destek Ödülü Ankara Valisi Vasip Şahin’e, Yılın Milletvekili Ödülleri AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız’a, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’na, MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım’a, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral’a, Sosyal Belediyecilik Ödülü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, Başkent Kültürüne Katma Değer Ödülü Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’a, Kent Kimliğine Değer Ödülü Tarih ve Kültür Belediyeciliği Ödülü Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’e, Yatırım ve Katma Değer Belediyeciliği Ödülü Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’a, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Belediyeciliği Ödülü Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a, Sanat ve Teknoloji Belediyeciliği Ödülü Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’a, Ankara Üretimine Katkı Ödülü Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası Başkanı Hüseyin Taklacı'ya ve Katılımcılık ve Ortak Akıl Ödülü Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’a verildi.

UNUTULMADILAR

Törende hayatını kaybeden gazeteci Batuhan Yaşar, Ankaralı sanatçı Oğuz Yılmaz ve Milli futbolcu Ahmet Çalık da unutulmadı. Kısa süre önce aramızdan ayrılan isimlere Başkente Değer Ödülleri verildi. Ödüller programa katılan yakınlarına takdim edildi.

MERT YILMAZ/İLKSAYFA