Muhtar Aygün, ASKİ Genel Müdüründen yardım istedi

Keçiören Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Ferhat Aygün, ASKİ Bölge Müdürlüğüne ilettiği taleplerin ya çözüm bulmadığını ya da kendisinin türlü bahanelerle geçiştirildiğini ileri sürerek; ASKİ Genel Müdüründen yardım istedi.

Keçiören Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Ferhat Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla belediye birimleri ve muhtarlıklar arasında iletişimi kolaylaştırmak kurulan ‘Whatsapp’ grubundan, ASKİ Keçiören Bölge Müdürlüğü yetkililerine ilettiği taleplerin ya çözüm bulmadığını ya da kendisinin bahanelerle geçiştirildiğini ileri sürdü.

“KOORDİNASYON EKSİKLİĞİ VAR!”

Mahallede ASKİ’yi ilgilendiren konuları ilgili kişilere defalarca bildirmesine rağmen çözüm alamadığından yakınan Muhtar Aygün, “ASKİ Keçiören Müdürlüğü ile bölgedeki ekipler arasında koordinasyon eksikliği olduğunu düşünüyorum. Kim ne yaptı, hangi ekip hangi sorunu giderdi, hangi soruna müdahale edildi bilinmiyor! Whatsapp grubundan mahallenin sorunlarını defalarca bildirmeme rağmen ya çözülmüyor, ya da çocuk kandırır gibi cevaplar verilerek geçiştiriliyorum” dedi.

GENEL MÜDÜRDEN YARDIM İSTEDİ

Basit problemlerde dahi günlerce beklediklerini kaydeden Muhtar Aygün şunları söyledi: “Buradan bir muhtar ve Yeşiltepe Mahallesi sakinlerinin sözcüsü olarak ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk’ten rica ediyorum; lütfen ASKİ Keçiören müdürlüğünde görev yapan ekip şeflerinden müdürüne kadar herkesi denetleyin. ASKİ itibar kaybetmekten kurtulsun, 2022 yılının Ankara’sında millet çok basit sorunların çözümü için günlerce beklemesin.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-