Muhtar Kara: Başkanımız Köse’nin sözü vardı

Mamak Türközü Mahallesi'nde vatandaşlar Mahalle Konağı, Aile Yaşam Merkezi ve koşu yolunun halılarının değiştirilmesini istedi. Muhtar Doğan Kara, “Başkanımız Murat Köse’nin sözü vardı. Bizim mahallemize neden yapılmadı diye soruyorlar" dedi.

Mamak Türközü Mahalle Muhtarı Doğan Kara gazetemize konuştu. Mahallenin eksiklerini ve mahalle halkının taleplerini dile getiren Muhtar Kara, Mamak Belediyesi’nden Mahalle Konağı, Aile Yaşam Merkezi, koşu yolunun halısının değiştirilmesi talebinde bulundu.

Mamak’ın Çankaya’ya sınır mahallesi olan Türközü Mahallesi sakinleri belediyeden yeterince hizmet alamadıklarından yakınıyor. Türközü Mahallesi Muhtarı Doğan Kara, “Mahallemiz örnek bir mahalle olsun istiyoruz. Sınır bir mahalle olduğumuz için yatırımlarıyla örnek olan bir mahalle olmak istiyoruz. Güzel Mamak’a da bu yakışır” dedi.

ÖRNEK MAHALLE OLMALIYIZ

Mahalleliye mahcup olduklarını belirten Kara, “Birkaç sefer yeri hazır olan Mahalle konağı için hizmet talebinde bulundum. Bu talepler yerine getirilmedi. Şu anda mahalle sakinlerine karşı mahcup durumdayız. Mahalle halkı neredeyse bütün mahallelere mahalle konağı yapıldı. Bizim mahallemize neden yapılmadı diye soruyorlar” ifadelerini kullandı.

SESİMİZİ BİR TÜRLÜ DUYURAMADIK

Mahallede yıkılan gecekondu arazilerinin değerlendirerek hizmete açılmasını talep eden Muhtar Doğan Kara, “Türközü mahallesi 419 sokakta gecekondular vardı. Orada belediyenin Aile Yaşam Merkezi olarak ayrılmış arazi olduğunu biliyoruz. Bir an önce mahallemiz için Aile Yaşam Merkezi yapılmasını istiyoruz. Mahalle sakinleri yıkılan gecekonduların yerini park olarak düzenlenmesini istiyor. Mahallemizin büyük bir parka ihtiyacı var. Mahalle halkımızın talebi mahallemize örnek yeni bir park yapılmasıdır. Mahallemizde bulunan yürüyüş yolunun halılarının değişmesini istiyoruz. Biz bu talebi Mamak Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'müze ilettik ama sesimizi duyuramadık” açıklamalarında bulundu.

HİZMETİN DEVAMINI İSTİYORUZ

Son iki üç dönemdir hizmet aldıklarını belirten Türközü Mahalle Muhtarı Doğan Kara yaptığı açıklamaları hizmetleri için Mamak Belediye Başkanı Köse’ye teşekkür ederek hizmetlerin devamının gelmesini talep etti. Kara, “Biz belediyemizden bu destekleri görmek istiyoruz. Şuan her mahallede mahalle konağı var. Bizde mahalle halkı olarak mahallemize mahalle konağı yapılmasını istiyoruz. Eksikliklerimizin de bir an önce giderilmesini istiyoruz. Mahallemiz son üç dönemdir hizmet geliyor bu hizmetlerin devamını istiyoruz” dedi.

Faruk Gökyurt / İLKSAYFA