Mamak’ta düzenlenen basın toplantısında ABB AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, ABB’nin 2023 Mali Yılı Bütçesi’ni anlattı. Köse, “ABB’nin bütçesinin yüzde 90’nına yakını hükümet tarafından veriliyor. Buna rağmen engelleniyoruz algısı yapılıyor” dedi.

Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, Mamak Musiki Muallim Mektebi'nde düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantıda Köse, Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılının bütçesini anlattı. “ABB’nin bütçesinin yüzde 90’nına yakını hükümet tarafından veriliyor. Buna rağmen engelleniyoruz algısı yapılıyor” diyen Murat Köse, engelleniyoruz algısı yapılarak bütçenin doğru kullanılmadığını söyledi.

“7 BAKANLIKTAN FAZLA BÜTÇEYE SAHİP”

AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, “Bu yıl Büyükşehir Belediyesi 2023 bütçesi toplamda 58 Milyar TL geçen seneye bakıldığında bu rakam 17 Milyar TL’dir. Bu yıl yaklaşık 3 katı bir rakamla Büyükşehir Belediyesi bütçe kullanacak. Aynı zaman da hükümetin bütçesi de konuşuluyor. Bu çerçevede bakıldığında Büyükşehir Belediyesinin bütçesi 7 bakanlıktan daha fazla bütçeye sahip. Bu da Belediye’nin büyük bir bütçesi olduğunu ve hizmet için büyük bir imkânı olduğunu gösteriyor. Bu bütçenin analizi yapıldığında yaklaşık yüzde 90’nının hükümetten geldiğini görüyoruz. Geçen yılki rakamlara bakıldığında hükümet kaynağının artığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“ENGELLENİYORUZ ALGISI YAPILIYOR”

Köse, “Bu yılki bütçe ortada ABB’nin bütçesinin yüzde 90’nı hükümet tarafından veriliyor. Buna rağmen engelleniyoruz algısı yapılıyor” diyerek şu şekilde devam etti; “Her yıl aratan bütçeye bakıldığında bütçe kaynağının Hükümetten gelen destek olduğunu görüyoruz. Hükümet Büyükşehir Belediyesi’ne fazla fazla para vermiş oluyor. Gelir anlamında bu yılda ilave gelir geldiğini görüyoruz. Bu açıklamayı yapma sebebimiz şudur. Özellikle son yıllarda 11 tane CHP’li Belediyesi tarafından bir engellenme algısı ve yalanı oluşturuyor. Bu rakamlar gösteriyor ki engellemenin aksine fazla bir bütçe verildiği ortaya çıkıyor. Bütçe oylamalarında kuruşuna dokunmadan meclisten geçtiğini görüyoruz. Engelleniyoruz algısının yanlış olduğunu söylüyoruz” dedi.



“TALEPLERİN HEPSİNE ONAY VERDİK”

Köse, “Mansur Yavaş’ın göreve geldiği günden bu güne meclis olarak borçlanma taleplerinin hepsine onay verdik. Dolayısıyla engellenme yalanı üzerinden yapılan algının yanlış olduğunu görüyor. Son günlerde gündemde olan sokaklarda tehlikeli bir şekilde dolaşan başıboş hayvanlar hakkındaki gündemi biliyorsunuz. Önümüzdeki yıl bütçesinde ABB başıboş hayvan barınağı yapımı için 50 milyon bütçe ayırmış durumda. 4 yıl geçti ABB bir tane bile hayvan barınağı inşa etmedi dolayısıyla ayırdığı parayı nasıl kullanacak bu para yetecek mi bu durumda meçhul. Ankara da özellikle sokak köpekleri konusunda gerçekten insanlarımızın sokakta güvenli gezemediğini biliyoruz. Bu kadar önemli acil bir konuda ABB’nin geride kalması ve inisiyatif almaması anlaşılır bir durum değildir. Vaka sayılarının ve ısırılmaların arttığı olayların ne olduğunu biliyoruz. ABB görevini yapmayınca görev ilçe belediyelerine düşüyor” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR MAZERET BAŞARININ YERİNİ TUTMAZ”

Köse, “2023 bütçesine bakıldığında Yenimahalle’ye ve Çankaya’ya 485 Milyon lira bir bütçe ayrıldığını görüyoruz. Yine yatırım programlarına bakıldığında başka ilçelerin geçmediği görülüyor. Çankaya ve Yenimahalle’ye yüz milyonlarca bütçe ayırırken diğer ilçelerin isminin bile geçmemesi ABB’nin nasıl bir uygulama yaptığı görülüyor. Yatırım programında engelli vatandaşlarımız için sadece 5 milyon ayrıldığını görüyoruz. Engellilerin erişilebilirliğinin ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Bu kadar paranın içinde 5 milyon gibi bir paranın ayrılması manidar. Ulus meydanının düzenlemesi ile ilgili bir durum var. Bu durumda yılan hikâyesine dönmüş durumda bırakın uygulamayı projesi bile yok. Hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz” şeklinde konuştu.

“ANKARA’NIN ESKİDİĞİNİ GÖRÜYORUZ”

Yapılan basın toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse son olarak şu sözlere yer verdi: “Biz Ankara’da yapılan çalışmaları görsek bunları da söyleriz. Biz bunları anlatınca ABB Başkanı Yavaş’ın geçmişten bahsettiğini ve sürekli geçmişte kaldığını görüyoruz. Artık ABB’nin geçmişi Mansur Yavaş’tır. Ortaya çıkan şudur ki Sayın Yavaş ne personeli ne belediyeyi ne de bütçeyi yönetemiyor. Bu kadar devasa bir bütçeyi kullanmasına rağmen ortada hala tesise bir yatırıma sahip değil. Sürekli geçmişte kalan bu günü ve yarını ıskalayan gerçekten algıdan yalandan başka bir şey söylemeyen bir ABB’ başkanı ile karşı karşıyayız. Üzülüyoruz tabi Ankara’mız her gün geriye gidiyor. Ankara’nın eskidiğini görüyoruz. Kıyas yaptığımızda diğer başkentlerle bakıldığında bir projenin olmadığını görüyoruz.”

Faruk Gökyurt/İLKSAYFA-