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Mustafa Arslanoğlu güven tazeledi

Oto Sanatkârları Esnaf Odası’nın 40’ıncı Olağan Genel Kurulu yapıldı. Kurulda, mevcut başkan Mustafa Arslanoğlu odaya yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.
Mustafa Arslanoğlu güven tazeledi

Ankara Oto Sanatkârları Esnaf Odası’nın 40’ıncı Olağan Genel Kurulu yapıldı. Kurulda mevcut başkan Mustafa Arslanoğlu yeniden seçilerek güven tazeledi. Arslanoğlu, “Kurulumuzu esnaflarımızın yoğun katılımlarıyla coşkulu bir şekilde tamamladık. Büyük oy farkıyla tekrar bizi seçen değerli üyelerimize sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

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TEŞEKKÜR ETTİ
Katılım gösteren herkese teşekkürlerini ileten Arslanoğlu, “Genel kurulumuza katılan, katılamayan oy veren, vermeyen tüm esnafa teşekkür ediyorum. Hizmetlerimize oto esnafımız için devam ederken, bizlere desteğini duasını esirgemeyen tüm esnafımızdan Allah razı olsun” dedi.

Cengiz Toksarı/İLKSAYFA

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