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Nallıhan Belediyesi, 14 adet taşınmazı kiraya veriyor

Nallıhan Belediyesi mülkiyetindeki 14 adet taşınmazı kiraya veriyor. İhale ile kiraya verilecek taşınmazlar arasında tarım arazileri ile kahvehane de bulunuyor. Kahvehanenin aylık kirası 550 TL olarak ilan edildi. İhale 27 Haziran’da yapılacak. 
Nallıhan Belediyesi, 14 adet taşınmazı kiraya veriyor

Nallıhan Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 14 adet taşınmazı kiraya veriyor. İhale ile kiraya verilecek taşınmazlar tarım arazileri ile kahvehane, mahalle odası ve yöresel ürün satış yerlerinden oluşuyor. Kiraya verilecek tarım arazilerinin yüzölçümleri 4 ile 16 dönüm arasında değişiyor. Tarım arazilerinin muhammen kira fiyatları henüz ilan edilmedi. Kahvehanenin aylık muhammen kira ücreti ise 550 TL olarak açıklandı. 

27 HAZİRAN’DA İHELEYE ÇIKILIYOR
İhale ve teklif açma tarihi 27.06.2022 olarak ilan edildi. İlanda “İhaleye katılabilmek için isteklilerin 27.06.2022 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz bir şekilde bir dosya içerisinde vermeleri zorunludur” denildi.

BELEDİYEYE BORCU OLANLAR GİREMEZ
Gerçek kişilerin ihaleye katılabilmeleri için nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil belgesi, tebligat adresi, iletişim bilgileri, yerleşim yeri belgesi, kamu ihale kurumlarından yasaklı olmadığına dair belge, belediyeye borcu bulunmadığına dair belge, bağlı bulunan odadan alacağı faaliyet belgesi gerekiyor. İhaleye girebilmek için gerekli şartname 150 TL karşılığında Belediye’nin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak. 

İLKSAYFA///

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