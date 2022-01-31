Nallıhan Kuş Cenneti'ne tekne ile gezi turu düzenliecek

Nallıhan Belediyesi, satın aldığı ve suya indirdiği 60 kişilik gezi teknesiyle turistlere Çayırhan sahilinden başlayarak Sarıyar koylarına kadar 80 KM'lik bir gezi turu düzenleyecek.

Ankara'nın en büyük göllerinden biri olan Nallıhan Kuş Cenneti’ndeki Sarıyar Baraj Gölü turizme kazandırılıyor. Nallıhan Belediyesi, turizm amaçlı satın aldığı gezi teknesini Sarıyar Baraj Gölü'ne indirdi. 15 metre uzunluğunda 4.5 metre genişliğindeki gezi teknesi turistleri Çayırhan Mahallesi sahilinden başlayarak Sarıyar koylarında gezdirecek.

DOĞA VE SU TURİZMİ İÇ İÇE OLACAK

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, gezi teknesinin bölge turizmine büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Alternatif turizmi geliştirmek için aldığımız gezi teknemizi suya indirdik. Bölge turizmine katkı kazandırmasını ve alternatif turizm oluşturmasını amaçlıyoruz. Doğa ve su turizmiyle iç içe daha güvenli tekne turları yapılacak” dedi.

80 KM'LİK ALAN GEZDİRİLECEK

Öntaş, tekne turu ile turistlere Juliopolis antik kenti gezisi ve Nallıhan Kuş Cenneti gezisi yaptırılacağının bilgisini de verdi. Satın aldıkları 15 metre uzunluğunda 4.5 metre genişliğindeki 60 kişilik gezi teknesinin bölge turizmine katkı sağlayacağını ifade eden Öntaş, “Teknemiz, Çayırhan'dan Sarıyar'a kadar gidebilecek. Bu alan tam 80 kilometre. Böylece alternatif turizmi geliştirmeye çalışacağız. Doğa ve su turizmiyle tekne gezilerinde insanların bu güzelliği görmesine vesile olacağız” dedi.

TARİH DOĞA VE TURİZM

Çayırhan Göl kenarının yanı başında 2400 yıllık Juliopolis antik kenti nekropolü yer alıyor. Bölgede yer alan Nallıhan Kuş Cenneti ülkemizin önemli kuş alanlarından biri. Barındırdığı kuş varlığı nedeniyle “Nallıhan Kuş Cenneti” olarak biliniyor. Kuş Cennetinde çok farklı türlerde kuş görülebiliyor. Ayrıca Nallıhan Çayırhan Göl kenarı mevkiinde kamp karavan alanları bulunuyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA