Necip Fazıl Kısakürek’in eseri Congresium’da sahnelenecek

Necip Fazıl Kısakürek’in ‘fikir çilemin sahne destanı’ olarak gördüğü “Bir Adam Yaratmak” adlı tiyatro eseri ölüm yıl dönümünde Congresium’da tiyatro oyuncuları tarafından sahnelenecek.

Necip Fazıl Kısakürek’in 1937 yılında yazdığı ‘Bir Adam Yaratmak’ adlı tiyatro eseri, Başkent’te yeniden sahneleniyor. Eserin prömiyeri, Necip Fazıl ölüm yıl dönümü olan 25 Mayıs’ta Congresium’da yapılacak. Eserin oyuncuları, “Üstat bu oyunu, ‘fikir çilemin sahne destanı’ olarak görüyor. Müthiş derinliği olan bir eser. Eğer bu oyunu bir İngiliz ya da Alman bir yazar yazsaydı bütün dünyanın bildiği bir eser olurdu” dedi.

25 MAYIS’TA SAHNEDE

Oyunun tanıtımı Congresium’da düzenlenen basın toplantısı ile yapıldı. Tanıtıma oyuncu kadrosu ile birlikte NetSanat Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Kömürcü de katıldı. Oyun Necip Fazıl Kısakürek’in ölüm yıl dönümü olan 25 Mayıs tarihinde sahneye konulacak.

ÖMRÜMÜN 3,5 AYI BU OYUNLA GEÇTİ

Eserde başrol Hüsrev karakterini canlandıracak olan Mehmet Tahir İkiler, “1996 yılında başlayan bu macera 2019 yılında emekli olmamla son bulmuştu. Net Sanat’ın teklifi ile yeniden Ankara seyircisinin karşısına çıkacak olmak beni çok mutlu etti. Oyucu arkadaşlarımız Başkent’in değerli profesyonel tiyatro oyuncularıdır. Bu yapım Ankara seyircisinin karşısına 700’e yakın sahneye çıktı. Ömrümün 3,5 ayını bu oyunun provasında ve oyununda harcadım” dedi.

“FİKİR ÇİLEMİN SAHNE DESTANI”

İkiler sözlerini şöyle sürdürdü, “Tekrar sahneye koyulma fikri beni çok mutlu etti. Üstat Neci Fazıl Kısakürek’in ‘fikir çilemin sahne destanı’ olarak gördüğü Bir Adam Yaratmak adlı eseri sahneye koyma projesi getiren Net Sanat’a ayrıca teşekkür ediyorum.”

İNGİLİZ YA DA ALMAN YAZSAYDI TÜM DÜNYA BİLİRDİ

Oyunda Mansur karakterini canlandıracak olan İrfan Kılıç ise yaptığı konuşmada, “Eğer bu oyunu bir İngiliz ya da Alman bir yazar yazsaydı bütün dünyanın bildiği bir eser olurdu. Edebi anlamda müthiş derinliği olan bir eser. Böyle bir eseri sahneye koyacağımız için çok heyecanlıyız. Herkesi oyunumuza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

SİLİNEMEYECEK BİR İZ

NetSanat Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Kömürcü, “Necip Fazıl Kısakürek, bizim hayatımızda silinemeyecek bir ize sahip. 25 Mayıs 1983’de hayatını kaybeden yazarın ölüm yıl dönümünde, bu eseri 3 bin 200 kişilik sahnemizde izleyici ile buluşturacağız. 25 Mayıs Ankara gösteriminden sonra İstanbul, Konya, Samsun, Kayseri gibi illerde de temsiller gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA