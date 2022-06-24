O evler temizlendi

Mamak’ta yıkılmayıp öylece bırakıldıkları için uyuşturucu ve alkol bağımlılarının meskeni haline gelen metruk evler, haberlerimiz üzerine emniyet ve jandarmanın ortak çalışmalarıyla temizlendi.

Mamak; Dostlar, Tepecik ve Köstence Mahallelerinde yıkılmadan bırakılan metruk evler uyuşturucu ve alkol kullanan, hırsızlık ve gasp yapan kişilere mesken olmuş, gazetemiz bölgenin sorunlarını sık sık gündeme getirmişti. Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nın yoğun çalışmaları neticesinde bölge büyük oranda temizlenerek suçtan arındırıldı.

YÜZLERCE VATANDAŞ MAĞDURDU

Köstence Mahallesi Muhtarı Zafer Görücü, gazetemizin önceki sayılarına verdiği demeçlerde bölgede metruk evler yüzünden yüzlerce vatandaşın mağdur olduğunu belirtmiş, gasp, hırsızlık, uyuşturucu vb. gibi gayri meşru olayları yapan şahısların bu evleri mesken tuttuğunu kaydetmişti. Bölge halkının sokağa dahi çıkamaz olduğunu, yoldan geçen vatandaşların önünü kesip para, telefon vb. gibi değerli eşyalarının gasp edildiğine de dikkat çekilmişti.

POLİS VE JANDARMA ORTAK HAREKET ETTİ

Yapılan çalışmalar neticesinde gün içerisinde onlarca kişi tarafından kötü amaçlı kullanılan metruk evlerin temizlendiğini belirten Muhtar Görücü, “Meşru olmayan ne kadar olay varsa hepsi bu evlerde yaşanıyordu. Kimin girip çıktığı belli değildi. Nihayet sorun çözüldü. Bölge yüzde 80 oranında temizlendi. Burada Mamak İlçe Emniyet Müdürü Cemil Karakaya’nın ve Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı’nın emekleri büyük. Polis ve Jandarma ortak hareket ederek bizlerin bu sıkıntılarını gidererek, mahalleleri temizlediler. Bölge halkı adına hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.