  • BIST 2.554,08
  • Altın 991.359
  • Dolar 16.8836
  • Euro 17.8211
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 15 °C
»

O evler temizlendi

Mamak’ta yıkılmayıp öylece bırakıldıkları için uyuşturucu ve alkol bağımlılarının meskeni haline gelen metruk evler, haberlerimiz üzerine emniyet ve jandarmanın ortak çalışmalarıyla temizlendi.
O evler temizlendi

Mamak; Dostlar, Tepecik ve Köstence Mahallelerinde yıkılmadan bırakılan metruk evler uyuşturucu ve alkol kullanan, hırsızlık ve gasp yapan kişilere mesken olmuş, gazetemiz bölgenin sorunlarını sık sık gündeme getirmişti. Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nın yoğun çalışmaları neticesinde bölge büyük oranda temizlenerek suçtan arındırıldı. 

YÜZLERCE VATANDAŞ MAĞDURDU

Köstence Mahallesi Muhtarı Zafer Görücü, gazetemizin önceki sayılarına verdiği demeçlerde bölgede metruk evler yüzünden yüzlerce vatandaşın mağdur olduğunu belirtmiş, gasp, hırsızlık, uyuşturucu vb. gibi gayri meşru olayları yapan şahısların bu evleri mesken tuttuğunu kaydetmişti. Bölge halkının sokağa dahi çıkamaz olduğunu, yoldan geçen vatandaşların önünü kesip para, telefon vb. gibi değerli eşyalarının gasp edildiğine de dikkat çekilmişti.

POLİS VE JANDARMA ORTAK HAREKET ETTİ

Yapılan çalışmalar neticesinde gün içerisinde onlarca kişi tarafından kötü amaçlı kullanılan metruk evlerin temizlendiğini belirten Muhtar Görücü, “Meşru olmayan ne kadar olay varsa hepsi bu evlerde yaşanıyordu. Kimin girip çıktığı belli değildi. Nihayet sorun çözüldü. Bölge yüzde 80 oranında temizlendi. Burada Mamak İlçe Emniyet Müdürü Cemil Karakaya’nın ve Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı’nın emekleri büyük. Polis ve Jandarma ortak hareket ederek bizlerin bu sıkıntılarını gidererek, mahalleleri temizlediler. Bölge halkı adına hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ÖİB satışa çıkardı24 Haziran 2022 Cuma 06:00
  • Eve kapanmasınlar24 Haziran 2022 Cuma 05:00
  • O üstgeçit bakıma alındı24 Haziran 2022 Cuma 03:00
  • Tehlikeli oyun24 Haziran 2022 Cuma 02:15
  • Veresiye gerilimi23 Haziran 2022 Perşembe 09:17
  • Burası sahipsiz mi?23 Haziran 2022 Perşembe 01:00
  • TYB Başkanı Doğan: Kapımız herkese açık22 Haziran 2022 Çarşamba 06:45
  • Ankara'nın yeni Müftüsü görevine dualarla başladı22 Haziran 2022 Çarşamba 02:16
  • İşsiz çok usta yok22 Haziran 2022 Çarşamba 00:55
  • Hamamönü esnafı: Şişe suyu bile kredi kartıyla ödeyenler oluyor22 Haziran 2022 Çarşamba 00:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti