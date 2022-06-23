O üstgeçit bakıma alındı

Mamak Emine Rasim İlkokulu önündeki çürümeye yüz tutmuş üstgeçit haberimiz üzerine onarıma alındı. Herhangi kaza yaşanmadan üst geçidin onarıma alınması mahalle halkını mutlu etti.

Gazetemizde “Korkutan geçit” başlığı ile 9 Mart 2022 tarihinde gündeme getirdiğimiz Mamak Emine Rasim İlkokulu önünde yer alan, çürümeye yüz tutmuş üst geçit Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından bakıma alındı. ABB tarafından onarıma alınan üst geçidin herhangi bir can kaybı yaşanmadan tadilata alınması mahalle halkını mutlu etti. Mahalle Muhtarı Tahsin Çelik, yıllardır bakımsız olan üst geçidin gazetemiz aracılığıyla onarıma alındığı için mahalle halkı adına gazetemize teşekkürlerini iletti.

TEHLİKEYE DAVETİYE ÇIKARIYORDU

Mamak Hürel Mahallesi Şehit İdris Yılmaz Caddesi Emine Rasim İlkokul önünde yer alan yaya üst geçidi bakım ve onarım bekliyordu. Gazetemizde çıkan haber sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından habere konu olan üst geçit tamire alındı. Zamanla alt bölümleri paslanan, beton kısımları dökülmeye başlayan ve demir direklerinin bazı kısımları eğilen yaya üst geçidi tehlikeye davetiye çıkarıyordu.

GAZETEMİZ YAZDI SORUN ÇÖZÜLDÜ

Mahalle Muhtarı Tahsin Çelik söz konusu üst geçidin tamiratının başlamasından sonra gazetemize şu şekilde demeç verdi, “Uzun zamandır atıl durumda olan üst geçit tamire alındı. Gazetenizin desteği ile Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Yıllardır atıl durumda olan üst geçit tamir ve bakıma alındı. Tamirata alınan üst geçit ana kolonları hariç bütün olarak değişime uğrayacak. Mahalle halkı belediyemizin gerçekleştirdiği hizmetten ve sizin duyarlılığınızdan çok memnun her iki kurumu da teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Faruk Gökyurt