Oda Başkanı Harun Yazıcı: "Yasa ile küçük esnaf korunmalı"

Çubuk Bakkallar Oda Başkanı Harun Yazıcı salgın öncesi söz verilen Perakende Yasası’nın biran önce çıkartılarak küçük esnafın korunmasını istedi. Başkan Yazıcı, “Yasa ile küçük esnaf korunmalı, hem vatandaşımız hem esnafımız büyük firmalara ezdirilmemeli”

Ankara Çubuk Bakkallar Oda Başkanı Harun Yazıcı, esnafın sıkıntılarını ve taleplerini gazetemiz Haber Müdürü Âdem Orman ile konuştu. Yazıcı, salgın öncesi söz verilen perakende yasasının biran önce meclisten çıkarak küçük esnafın ve vatandaşın zincir marketlerin fiyat politikalarına karşı korunmasını istedi. Geçtiğimiz günlerde pilot bölgelerde hayata geçirilen ‘KoopBakkal’ projesini küçük esnaf adına çok olumlu bulduğunu söyleyerek projenin geliştirilmesini talep etti. Ayrıca Başkan Yazıcı, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’in esnaf adına yaptığı çalışmaları emsal göstererek aynı hassasiyeti diğer belediyelerden de beklediklerini dile getirdi.

Çubuk Bakkallar Bayiler Odası Başkanı Harun Yazıcı, “93 yılından bu güne bakkal işletiyorum. Dünyaca sıkıntı yaşadığımız korona salgınından geçtik. Üzerine gelen ekonomik sorunlar esnafımızı yordu. Bakkal esnafı ne olursa olsun bir şekilde kendi yağında kavrulmaya çalışıyor. Diğer esnaflara bakarak durumumuz biraz daha iyi diyebilirim” dedi.

“SADECE BAKKALLAR ZARAR GÖRMÜYOR”

Başkan Yazıcı, “Yerel olan büyük marketlerde bize tabi ama kurumsal olan zincir marketler bunlar bize tabi değil. Bu kurumsal marketler her yerde mantar gibi çoğalarak devam ediyor. Bu durum sadece bakkal esnafı değil bütün esnafa zarar veriyor. Bir markete girince kırtasiye, oyuncak, çiçek, mobilya bakkal, manav ürünleri bu firmalar yerel olan küçük esnafın hepsini olumsuz etkiliyor. Artık her yerde açıldıkları için mahalle arası bakkal konumuna geldi. Küçük esnaf olarak esnafı korumak için biran önce meclisten perakende yasasının geçmesini bekliyoruz” ifadeleri ile küçük esnafın zincir marketlere karşı korunması adına biran önce perakende yasasının çıkmasını talep etti.

“BELEDİYELERE EMSAL OLSUN”

Oda Başkanı Harun Yazıcı, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’in çalışmalarını emsal göstererek diğer ilçe belediyelerinde aynı hassasiyeti göstermesini istedi. Yazıcı, “Firmalar bütün prosedürü yerine getirince belediyeler ruhsat vermek zorunda kalıyor. Biz küçük esnaf olarak bu yasanın çıkıp bir düzenleme getirilmesini istiyoruz. Zincir marketlerde her şey satıldığı için sadece bakkal esnafı değil bütün küçük esnaf mağduriyet yaşıyor. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ilçesinde belirli bir nüfus çoğunluğu olmadığı sürece izin vermeyeceğim dedi. Bunu da ilçesinde uygulamaya çalıştı. Biz esnaf olarak küçük esnafa karşı aynı hassasiyeti Çubuk’ta da görmek istiyoruz. Belediyemize dilekçe verdik. Emsal örnekleri de dosyalayarak bir dosya sundum. Bizim çabamız bir yere kadar gidiyor. Ama bu emsaller Türkiye’ye örnek olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“ ‘KOOP BAKKAL’ PROJESİ İLE TALEBİMİZ KARŞILANACAK”

Yazıcı, “Biz esnaf olarak hem vatandaşımızı hem esnafımızı büyük firmalara ezdirmeyelim diyoruz. Artık yasanında bir an önce çıkarak hem esnafı hem vatandaşı koruyan yaptırımlar yapılmasını istiyoruz. Altı oda başkanı arkadaşımızla beraber Ankara’ya Tarım Kredi Kooperatifi Kooperatifi müdürüne gittik. Dedik ki devletimiz market çoğaltana kadar Türkiye’de var olan bakkal esnafımızı kurumsallaştıralım. Gelin bize üyelik bayilik vererek bizi kurumsal firma yapın dedik. Şuan bununla alakalı çalışmalar yapılıyor. “KoopBakkal” projesi ile bu talebimiz karşılanacak. Şuan proje pilot illerde başladı. Biz bakkallar olarak bu projenin geliştirilerek devam etmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

“PROJEDEN MEMNUNUZ”

Esnaf olarak bu projeden memnun olduklarını söyleyen Çubuk Bakkallar Oda Başkanı Harun Yazıcı taleplerini dile getirdikten sonra son olarak şöyle konuştu; “Proje hem esnafa hem vatandaşa fayda sağlayacak. Vatandaş kurumsal firma imajına bakar durumda şuan vatandaş kooperatifin ürettiği ürünleri bakkallardan aynı fiyata alabilecek. Türkiye’nin her yerinde ne kadarsa bakkal esnafına aynı fiyattan satış yapacak. Vatandaşlarımız bu gibi konularda duyarlı aslında vatandaşımız mahalle esnafını korumak istiyor. Koruyor da ama onlarda ev ekonomisini düşünmesi lazım. Bu proje ile hem satılı hem alıcı mutlu olacak diye düşünüyorum. Devletimizden beklentimiz beklediğimiz yasanın bir an evvel çıkarılarak küçük esnafın korunmasını istiyoruz. Ayrıca ‘KoopBakkal’ projesini geliştirip devamını diliyoruz. Pandemiden önce Sayın Bakanımızın yasa ile ilgili meclisten geçeceğine dair söz vermişti. Salgın çıkınca geride bırakıldı. Biz küçük esnaf olarak zincir marketlerin karşısında ezilmemek adına biran önce yasanın çıkmasını istiyoruz.”

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-