ODD, otomobil ve hafif ticari araç pazarı mart verilerini açıkladı

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 23,5 azalarak 152 bin 50 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-mart dönemine ve mart ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nu yayınladı.

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ocak-mart döneminde yüzde 23,5 azalarak 152 bin 50 adet oldu.

Otomobil satışları yüzde 25,3 düşüşle 116 bin 834 adede gerilerken, hafif ticari araç pazarı yüzde 16,5 daralarak 35 bin 216 adet olarak gerçekleşti.

Martta gerileme hızlandı

Martta satışlardaki azalışın hızlandığı görüldü. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 33,4 azalışla 64 bin 267 adede, otomobil satışları yüzde 34,3 gerileyerek 50 bin 173'e, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 29,8 daralarak 14 bin 94'e indi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarının 10 yıllık mart ayı ortalama satışları yüzde 7,3 azaldı. Bu oran otomobilde yüzde 5,8, hafif ticaride ise yüzde 12,2 olarak gerçekleşti.

İlk çeyrekte en çok C segmenti otomobiller satıldı

Otomobil pazarı segmentlere göre incelendiğinde, yılın ilk çeyreğinde satılan araçların yüzde 89,6'sını A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 54 bin 183 adetle yüzde 46,4, B segmenti otomobiller ise 49 bin 928 adetle yüzde 42,7 pay aldı.

Söz konusu dönemde gövde tiplerine göre en çok SUV otomobiller tercih edildi. Satışları yüzde 41'ini SUV'lar oluştururken, onu yüzde 34,5 ile sedan, yüzde 22,7 ile H/B otomobiller izledi.

En çok otomatik ve dizel otomobiller satıldı

Motor tiplerine bakıldığında en çok yüzde 71,7 ile benzinli otomobiller tercih edilirken, onu yüzde 15,4 ile dizel, yüzde 9,6 ile hibrit, yüzde 2,4 ile otogazlı araçlar takip etti. İlk çeyrekte satılan elektrikli otomobil adedi 1.073 oldu.

Ocak-mart döneminde satışların yüzde 88,5'ini 1600cc altındaki otomobiller, yüzde 0,8'ini 1600-2000cc aralığındaki araçlar, yüzde 0,2'sini 2000cc üstü otomobiller oluşturdu. Satılan otomobillerin yüzde 78,2'si otomatik, yüzde 21,8'i manuel şanzımanlı oldu.

Hafif ticaride en çok van gövde tipi tercih edildi

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre incelendiğinde satışların yüzde 76,6'sını van tipi araçlar oluştururken, kamyonet gövde tipi olanlar yüzde 12 ile ikinci sırada yer aldı.