  • BIST 3.142,74
  • Altın 992.808
  • Dolar 18.2039
  • Euro 18.1073
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 23 °C
»

Ödemiş; Ulus’u Başkentimizin tekrar önemli merkezi haline getireceğiz

Ulus’ta Tarihi Anafartalar Belediye Çarşısı yenileniyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “Ulus’un var olan tarihi ve doğal güzelliklerini ayağa kaldırarak turizmin başkenti yapacağız” dedi.
Ödemiş; Ulus’u Başkentimizin tekrar önemli merkezi haline getireceğiz

Ulus’ta yıllardır Ankaralılara hizmet veren tarihi Anafartalar Belediye Çarşısı tadilata girdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale yöntemiyle restore edilen çarşı yeni yüzü ile Ankaralılara hizmet vermeye devam edecek. Yaklaşık bir haftadır devam eden çalışmalar tarihi yapının daha güzel şekilde hem Ankara’nın ekonomisine hem de Ulus’un tarihi yapısına katkı sağlayacak.

 

whatsapp-image-2022-09-01-at-09.26.42.jpeg

 

İçinde birçok ürünü barındıran Tarihi Anafartalar Belediye Çarşısı yıllardır Ankara Ulus’ta alışverişin merkezi halinde yıllardır vatandaşa hizmet verdi. Baharattan, meyve sebze fidesine, kahvaltılık mandıra çeşitlerine ve birçok ürünün bulunduğu çarşı çeşit bolluğu ve uygun fiyatlarıyla dar gelirli vatandaşın uğrak yeri olmaya yenilenmiş haliyle devam edecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ile tadilata alınan çarşının başta çatısı olmak üzere birçok yerinde yenilemeler devam ediyor. 

 

“Ulus Başkentimizin önemli bir parçasıdır”

Anafartalar Belediye Çarşısı’nın restorasyonu hakkında gazetemize konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “Bu çarşı Başkentimizin Ulusal mimarlık sürecinin ikinci dönemine ait bir yapıdır. Ulus Başkentimizin önemli bir parçasıdır. Biz belediye olarak Ulus’a bir bütün olarak bakıyoruz. Anafartalar Belediye Çarşısı uzun yıllardır bakım yapılmasa da vatandaşlarımızca fazlaca kullanılan çarşıdır. Bakımsızlığı ve kötü uygulamalar çarşımızın eskimesine neden oldu. Aslında Anadolu’nun arastaları gibi diyebileceğimiz dışardan baktığınızda bakımsız kötü gözükse de içine girdiğinizde apayrı bir dünya karşılar sizi Başkanımız Mansur Yavaş Ulus’a bir bütün olarak bakıyor.

bekir-odemis-002.jpg

 

“Ulus turizmin Başkenti olacak”

Anafartalar Belediye Çarşısı da bu proje anlayışımızın bir yansıması olarak restore edelim diye Mansur Başkan tarafından talimat verildi ve çalışmalara başladık. Bir haftadır süren restorasyon çalışmaları 150 iş günü içinde tamamlanacak.  Anafartalar Belediye Çarşının yanındaki 1937 de yapılan Tarihi Ulus Hali de restore edilecek. Ulus’u yaptığımız çalışmalarla çok kısa sürede Başkentimizin ve Anadolu’nun önemli merkezi haline getireceğiz. Ulus’un var olan tarihi ve doğal güzelliklerini ayağa kaldırarak turizmin başkenti yapacağız.  

 

Çarşı esnafı memnun

Esnaf yapılan çarşının tadilatta alınmasından memnun çarşı esnafı, “Bu çarşı yıllardır Ankara’ya hizmet veren tarihi bir çarşı. Yapılan tadilat gerekliydi. Esnaf olarak mallarımızın muhafazası için gerekli bir tadilattı. Yıllar çarşımızı yıpratmıştı şuan çatımızda yapılıyor. Artık bir sorun yaşamayız. Çarşının çatısının yapılmasından memnunuz ama Ulus için Çarşı için kapsamlı bir tadilat lazımdı. Yapılan işin kötüsü olmaz bu yapılan tadilat Çarşımıza değer katacak” şeklinde konuştu.

Faruk Gökyurt\ İLKSAYFA-

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aygün: “Bir an önce mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi31 Ağustos 2022 Çarşamba 00:26
  • Aile Danışmanı İlhan Koç: “Bireylerin etki alanları kendi davranışlarıdır.”31 Ağustos 2022 Çarşamba 00:15
  • ABB'den 3 yılda 40 yeni park30 Ağustos 2022 Salı 01:08
  • Duygularımızı milletçe yaşamamızı sağlayan bir bayram30 Ağustos 2022 Salı 00:58
  • Toprak kendi evinde kardeşi ile pişirdiği aşureyi mahalle halkı ile paylaştı29 Ağustos 2022 Pazartesi 00:42
  • Elmadağ Tatlıca Mahallesine yapılan anıt vatandaşı selamlayacak29 Ağustos 2022 Pazartesi 00:35
  • Devlet okulu da olsa özel okulda olsa giderleri karşılamak çok zor29 Ağustos 2022 Pazartesi 00:20
  • Genç Girişim ve Yönetişim Derneği'nden Geleneksel Yaz Buluşması27 Ağustos 2022 Cumartesi 01:39
  • ANKABİR Genel Başkanı Gençer’den Hastane Talebi27 Ağustos 2022 Cumartesi 01:05
  • Başer; Haklarımızda iyileştirilme yapılmalı27 Ağustos 2022 Cumartesi 00:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti