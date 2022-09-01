Ödemiş; Ulus’u Başkentimizin tekrar önemli merkezi haline getireceğiz

Ulus’ta Tarihi Anafartalar Belediye Çarşısı yenileniyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “Ulus’un var olan tarihi ve doğal güzelliklerini ayağa kaldırarak turizmin başkenti yapacağız” dedi.

Ulus’ta yıllardır Ankaralılara hizmet veren tarihi Anafartalar Belediye Çarşısı tadilata girdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale yöntemiyle restore edilen çarşı yeni yüzü ile Ankaralılara hizmet vermeye devam edecek. Yaklaşık bir haftadır devam eden çalışmalar tarihi yapının daha güzel şekilde hem Ankara’nın ekonomisine hem de Ulus’un tarihi yapısına katkı sağlayacak.

İçinde birçok ürünü barındıran Tarihi Anafartalar Belediye Çarşısı yıllardır Ankara Ulus’ta alışverişin merkezi halinde yıllardır vatandaşa hizmet verdi. Baharattan, meyve sebze fidesine, kahvaltılık mandıra çeşitlerine ve birçok ürünün bulunduğu çarşı çeşit bolluğu ve uygun fiyatlarıyla dar gelirli vatandaşın uğrak yeri olmaya yenilenmiş haliyle devam edecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ile tadilata alınan çarşının başta çatısı olmak üzere birçok yerinde yenilemeler devam ediyor.

“Ulus Başkentimizin önemli bir parçasıdır”

Anafartalar Belediye Çarşısı’nın restorasyonu hakkında gazetemize konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “Bu çarşı Başkentimizin Ulusal mimarlık sürecinin ikinci dönemine ait bir yapıdır. Ulus Başkentimizin önemli bir parçasıdır. Biz belediye olarak Ulus’a bir bütün olarak bakıyoruz. Anafartalar Belediye Çarşısı uzun yıllardır bakım yapılmasa da vatandaşlarımızca fazlaca kullanılan çarşıdır. Bakımsızlığı ve kötü uygulamalar çarşımızın eskimesine neden oldu. Aslında Anadolu’nun arastaları gibi diyebileceğimiz dışardan baktığınızda bakımsız kötü gözükse de içine girdiğinizde apayrı bir dünya karşılar sizi Başkanımız Mansur Yavaş Ulus’a bir bütün olarak bakıyor.

“Ulus turizmin Başkenti olacak”

Anafartalar Belediye Çarşısı da bu proje anlayışımızın bir yansıması olarak restore edelim diye Mansur Başkan tarafından talimat verildi ve çalışmalara başladık. Bir haftadır süren restorasyon çalışmaları 150 iş günü içinde tamamlanacak. Anafartalar Belediye Çarşının yanındaki 1937 de yapılan Tarihi Ulus Hali de restore edilecek. Ulus’u yaptığımız çalışmalarla çok kısa sürede Başkentimizin ve Anadolu’nun önemli merkezi haline getireceğiz. Ulus’un var olan tarihi ve doğal güzelliklerini ayağa kaldırarak turizmin başkenti yapacağız.

Çarşı esnafı memnun

Esnaf yapılan çarşının tadilatta alınmasından memnun çarşı esnafı, “Bu çarşı yıllardır Ankara’ya hizmet veren tarihi bir çarşı. Yapılan tadilat gerekliydi. Esnaf olarak mallarımızın muhafazası için gerekli bir tadilattı. Yıllar çarşımızı yıpratmıştı şuan çatımızda yapılıyor. Artık bir sorun yaşamayız. Çarşının çatısının yapılmasından memnunuz ama Ulus için Çarşı için kapsamlı bir tadilat lazımdı. Yapılan işin kötüsü olmaz bu yapılan tadilat Çarşımıza değer katacak” şeklinde konuştu.

Faruk Gökyurt\ İLKSAYFA-