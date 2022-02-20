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Öğrenciler atık yağları toplayarak geri dönüşüme katkı sağlıyor

Mamak’taki Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi öğrencileri, başlatılan bir farkındalık projesi kapsamında evlerindeki ve komşularındaki atık yağları okulda toplayarak geri dönüşüme katkı sağlamaya çalışıyor.  
Öğrenciler atık yağları toplayarak geri dönüşüme katkı sağlıyor

Mamak’ta 600’den fazla öğrencinin eğitim gördüğü Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi’nde çevre ile doğaya karşı duyarlılığın arttırılması, farkındalık oluşturulması amacıyla bitkisel atık yağların toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması için bir proje başlatıldı.  

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GERİ DÖNÜŞÜME GÖNDERİLİYOR
Başlatılan örnek proje kapsamında öğrenciler, evlerinden ve yakınlarından topladıkları bitkisel atık yağları okullarında biriktiriyor. Okul yönetimince teslim alınan bitkisel atık yağlar Mamak Belediyesi aracılığıyla bir geri dönüşüm firmasına gönderiliyor. Böylelikle işlenen atık yağlar hem geri dönüşüme kazandırılıyor hem de çevre ve doğayı koruma noktasında öğrencilerin bilinçlendirilmesi sağlanıyor.  

DÖKÜLEN YAĞLAR ÇEVREYE, DOĞAYA ZARAR
Bitkisel atık yağların geri dönüşüm projesiyle bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi Okul Müdürü İsa Koç, “Bitkisel atık yağlar lavabolara dökülüyor. Buradan suya ve toprağa karışıyor. Bu sebeple temiz su kaynakları kirleniyor ve toprağın verimliliği düşüyor. 

Bu alanda bir duyarlılık oluşturmak istiyoruz. Okulumuzda bu çalışmalara olumlu karşılık veren bir öğrenci kitlemiz var. Proje adım adım ilerliyor. Öğrencilerde bu konuda bilinç oluşması için yaptığımız çalışmalarda projenin öneminden bahsediyoruz. Ben istiyorum ki sadece öğrencilerde değil her apartmanda ve zamanla tüm mahallemizde bu bilinç oluşsun, sürdürülebilir bir yapıya evrilsin” dedi. 

ÖĞRENCİLERDEN PROJEYE BÜYÜK DESTEK
Proje kapsamında öğrencilerin topladıkları atık yağları okula getirmeye başladıklarını kaydeden Koç, ‘’Mamak Belediyesi aracılığıyla bu yağlar dönüşüm tesisine götürülecek ve ekonomiye kazandırılacak” ifadelerini kullandı.  

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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