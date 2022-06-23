ÖİB satışa çıkardı

Hazine Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 7’si Ankara’da olan 10 adet arsayı satışa çıkardı. Satılarak özelleştirilecek olan arsalardan Kalecik Halitcevriaslangil Mahallesi’ndeki 114 dönümlük parsel büyüklüğü ile dikkat çekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı(ÖİB), 7’si Ankara’da olan 10 adet arsayı satışa çıkardı. İhale ile satılacak olan arsalardan Kalecik Halitcevriaslangil Mahallesi’ndeki 114 dönümlük parsel büyüklüğü ile dikkat çekiyor.

SATIŞ YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLECEK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’ndan konuyla ilgili duyuru yapıldı. Duyuruya göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 10 adet arsayı ihaleyle satışa sunuyor. Sözkonusu taşınmazlar 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

7’Sİ ANKARA’DA

Satışa çıkarılan arsaların 7’si Ankara’da bulunuyor. Bunların da 5’i Yenimahalle, 1’i Gölbaşı, 1’i ise Kalecik’te yer alıyor. 26.07.2022 tarihinde yapılacak olan ihale ile satılacak olan arsalar içinde Kalecik’teki parsel büyüklüğü ile dikkat çekiyor. Kalecik’in Halitcevriaslangil Mahallesi’nde bulunan satılık parselin yüzölçümü tam 113 bin 940 metre kare. Yaklaşık 114 dönümlük arsanın geçici teminat bedeli ise 200 bin Türk Lirası. Gölbaşı İncek’teki parsel de 1.018 metre kare büyüklüğünde. Yenimahalle Susuz’daki satılık arsaların en büyüğü de 4 bin 484 metre kare.

BİRİ 40, DİĞERİ 15 DÖNÜM

ÖİB’in ihale ile satacağı arsalardan 3’i ise Ankara dışında bulunuyor. İhale ile satılacak olan taşınmazlardan Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesindeki parsel 40 dönüm, Antalya Döşemealtı’daki parsel ise 15.878 metre kare büyüklüğünde.