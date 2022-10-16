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Okan İbiş: "Aydınlık yarınlarımızın yüzlerisiniz"

Yeşilay Ankara Şubesi tarafından düzenlenen programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, “Kültürel miraslarımızı yarınlara taşıyacak olan sizlersiniz. Sizler bizim aydınlık yarınlarımızın yüzlerisiniz" dedi.
Okan İbiş: "Aydınlık yarınlarımızın yüzlerisiniz"

Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda Yeşilay Ankara Şubesi tarafından bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla 'Yeşilay, Çocuklarla El Ele' projesi gerçekleştirildi. Başkentin çeşitli ilçelerinden gelen ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen programda ‘Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları’ tarafından Hacivat ve Karagöz Gölge Oyunu ve Kukla Gösterisi gerçekleştirildi. Program İlkokul öğrencileri tarafından yoğun ilgiyle karşılanırken gösterilerle minik çocuklar doyasıya  eğlendi. Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, Kültürel miraslarımızı siz çocuklar yarınlara taşıyacaksınız. Bunları yarınlara taşımak için ise okul eğitimlerinizi çok iyi almanız gerekiyor. Sağlıklı olacağız, kötü alışkanlıklardan uzak duracağız. Sizler bizim aydınlık yarınlarımızın yüzlerisiniz” dedi. 

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Etkinlik kapsamında Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarından Karagöz-Ortaoyunu’nu Mustafa Tivem ve Kukla Gösterisini Serkan Bilgin canlandırdı. Gösteri bitiminde Milli Kütüphane Sergi Salonu’nda hazırlanan el sanatları ve atölye çalışmaları gerçekleştirmek üzere Ali Akbey, Ebru sanatı için Melek Özdilek Algür, Songül Sönmez ve Saime Yücel çocuklara keyifli dakikalar yaşattı. Program bitiminde çocuklara ebru seti ve yapboz hediyesi verildi.

whatsapp-image-2022-10-16-at-10.25.52-(3).jpeg  ÇOCUKLARA ÖZEL DÜZENLENDİ 

Ankara’nın başkent oluşunun 99. yılında Yeşilay Ankara Şubesi öncülüğünde çocuklar için özel olarak düzenlenen programda konuşan Yeşilay Ankara Şubesi Genel Başkanı Sevilay Aslan, “Öncelikle kıymetli zamanlarını ayırıp bizimle birlikte olan tüm misafirlerimize teşekkür etmek istiyorum. Program yoğunluğu nedeniyle bugün aramıza katılamayan Ankara Valisi Sayın Vasip Şahin, bize telgraf yoluyla ulaşarak sizlere sevgilerini gönderdi. Bugün Ankara’nın Başkent oluşu sebebiyle programları uzamış. O yüzden aramızda bulunamadığı için üzüntüsünü dile getirdi” ifadelerini kullandı.

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 “TÜM ÇABAMIZ SAĞLIKLI BİR ÖMÜR GEÇİRMENİZ İÇİN” 

Aslan, “Sevgili çocuklar ve değerli öğretmenlerimiz sizler için düzenlemiş olduğumuz bu gösteriye vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Tüm çabamız sağlıklı ve mutlu bir ömür geçirmeniz içindir. Hayatta tabii ki zorluklar var ama sizlerin bu zorluklarla baş etmeyi öğreneceğinize inancımız sonsuzdur. Unutmayın ki dürüst bir ses sağlıklı bir bedenden yükselir ve kalabalıklardan çok daha güçlüdür. Sizlerin de güçlü bir birey olması dileğiyle hepinize yürekten sevgilerimi sunuyorum” diyerek konuşmasını noktaladı.  

 GÜZEL VE MUTLU YARIN DİLEĞİ  

Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı, “Bugün bende sizin kadar eğlendim. Gerçekten çok güzel bir program oldu. Alkışlarınızdan sizlerin de ne kadar çok eğlendiğini hepimiz hissettik. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen başta Yeşilay kurumu olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Ankara Valimize hepiniz adına çok teşekkür ediyorum. Sizleri de kutluyorum. Başarılar diliyorum. Güzel ve mutlu yarınlar diliyorum ancak güzel ve mutlu yarınlara sahip olabilmek için her zaman sağlıklı yaşamanız gerekiyor. Hepinizin gözlerinden öpüyorum” dedi.

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 YARINLARIN AYDINLIK YÜZLERİ 

Son olarak mikrofonu eline alarak programın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, “Bugün ne kadar güzelsiniz. Sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Birçok yerde birçok konuşma yaptım, ama sizin karşınızda konuşmaktan şu anda heyecan duyuyorum. O kadar heyecanlı ve o kadar candansınız ki. Yoğun programlarımız içerisinde bu program beni rahatlattı. Sizinle burada dinlendim. Sizler bizim aydınlık yarınlarımızın yüzlerisiniz

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 “MİRASIMIZI GELECEĞE TAŞIYACAK OLAN SİZLERSİNİZ” 

İbiş, “Kültür bizim mayamızdır. Biz buna sahip çıkacağız. Çünkü kültür bizi biz yapan değerlerdir” ifadesini kullanarak, “Burada izlediğiniz gölge oyunu ve kukla gösterisi bizim Somut olmayan kültürel mirasımızdır. Bu miraslarımızı siz çocuklar yarınlara taşıyacaksınız. Bunları yarınlara taşımak için ise okul eğitimlerinizi çok iyi almanız gerekiyor. Sağlıklı olacağız, kötü alışkanlıklardan uzak duracağız. Sağlıklı olmanın en büyük yolu sağlıklı yaşamdan geçiyor. Kötü yiyecek ve içeceklerden uzak durmaktan geçiyor. Ben sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Buket BESLEN/ İLKSAYFA-

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