Okur, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin sorunlarına dikkat çekti

Yeni eğitim öğretim yılında öğrencileri bekleyen birçok konuyu Çocuk Gelişim Uzmanı Ayşen Okur ile konuştuk. Okur; “Öğrenci küçükken gözden kaçan ufak sorunlar yıllar geçtikçe kartopu gibi büyüyüp ileride çözülemez sorunlara yol açabilir” dedi.

Bu gün yeni eğitim öğretim yılının ilk günü Çocuk Gelişim Uzmanı Ayşen Okur ile yeni eğitim yılında öğrencileri bekleyen konuları ve neler yapılmasını konuştuk. Uzman Ayşe Okur, birinci sınıfa başlayan çocukları okula hazırlama sürecini, bu konuda ailelere düşen görevleri, çocukları teknoloji bağımlılığından koruma yöntemlerini, kitap okuma alışkanlığını ve ders çalışma alışkanlıklarını anlattı. Uzman Okur, “Bir çocuğun eğitim alt yapısı ve aile desteği ne kadar dolu olursa o çocuğun ileriki zamanlarda akademik başarısı kendiliğinden artıyor. Öğrenci küçükken gözden kaçan ufak sorunlar yıllar geçtikçe kartopu gibi büyüyüp ileride çözülemez sorunlara yol açabilir. Bir gömleğin düğmeleri gibi ilk düğmeyi doğru bağlarsanız diğer düğmelerde kendiliğinden doğru bir şekilde gelir” diyerek çocuklara küçük yaşta verilen eğitimlerin ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.

Uygulama kolaylık sağlıyor

Çocuk Gelişim Uzmanı Ayşen Okur, son yıllarda başlayan uygulama ile birinci sınıf öğrencilerinin ara sınıflarda bir hafta önce eğitime başlaması konusunda düşüncelerini şu şekilde anlattı; “Okul ile ilk defa tanışan birinci sınıf öğrencilerin bir hafta önceden başlamasının öğrenciler üzerinde çok faydası var. Çünkü çocuklarda ister istemez bir korku bir kaygı var. Yeni bir ortama başlayacaklar nereye gideceklerini nasıl bir ortamın onları karşıladığını bilmiyorlar. Bu çocukların evden sonra ikinci sosyal yaşamları da okulda geçiyor. Okula gittikleri zaman öğretmen ve arkadaşları ile uyum içinde güzel karşılanan çocuklar akademik olarak başarıda da sorun yaşamıyorlar. Ayrıca çocuklar okulu bir aile bir ev gibi gördüklerinde severek gidiyorlar bu durum veli ve çocuk için büyük bir kolaylık oluyor. Çocukların bu sürenin alışma süresi olduğu için bu uygulama hem öğretmenlere hem velilere hem de çocuklar açısından verimli bir uygulama oluyor” dedi.

Öğrenciler okula hazırlanmalı

Okur, “Uzun bir pandemi süreci yaşadık bu süreçte çocukların birçok ders çalışma alışkanlığı kayboldu. Yaz tatilinde çocuklar oyun oynamaya alıştığından ders çalışmaya zaman ayırmayı unutmuş olabilir. O yüzden ailelerin çocukları okula alıştırmaları lazım. Aileler yeni öğretim yılı için öğrencilere okulun kurallarını şartlarını hatırlatmalı. Ders çalışmaya gelince eğer ara sınıflar ve sınav çeşitli test yöntemleri ile okula ve sınavlara başlangıç yapılabilir. Çocuklara süreli olarak sıkmadan farklı kaynaklardan test çözme alışkanlığı kazandıra bilirler” şeklinde konuştu.

Eğitici öğretici oyunlar oynamalılar

Okur, “Bunları yaparken en önemli etken öğrenciyi sıkmada yapmaları gerekir çünkü öğrenciler daha yolun başında senenin ilk günleri ders çalışmayı kendi isteği ve hevesiyle yapmalı bana göre dersler kadar çocuklarımızın çocukluklarını da yaşamaları çok önemli çünkü o çocukluk bir daha gelmeyecek. Bu durum şu değil ama çocukları kendi haline bırakalım oyun oynasınlar durumu yok. Belirli bir zaman ders çalışma belirli bir zaman oyun oynama özellikle aile bireyleriyle kaliteli zaman geçirme aile ile geçirilen zaman onları geleceğe hazırlar. Çocuklar söylenenin ötesinde daha çok gördüğünü uygular. Eğitici öğretici oyunlar oynamalılar” diyerek aile davranışlarına dikkat çekti.

Teknoloji bağımlılığı olumsuz etkiliyor

Okur, “Çocuklarda son yıllarda yaşadığımız çağımızın hastalığı dediğimiz teknoloji bağımlığı fazlaca yaygın” diyerek konu ile görüşlerini şöyle sundu; “Çocuklarımız teknolojiden uzak kalamıyor. Bu durum herkesin ortak problemi çocukların aşırı telefon ve tabletle oynaması hem onların sosyal hayatını olumsuz etkiliyor hem de akademik aşırılarının önüne geçiyor. Dikkat eksikliğine sebep oluyor. Oynadığı oyunlar çocuklarımıza dikkat dağınıklığına sebep oluyor. Teknoloji bağımlılığını aşmak ve dikkat toplama gibi özellikler kazandırmak için onlara kitap okuma alışkanlıkları getirilmeli bu alışkanlık tüm alile bireyleri ile beraber olur. Kitap okuma alışkanlığı ortaya çıkana kadar velileri de kitap okumalı çocuklar en çok velisini rol model olur.”

“Gerekirse uzman desteği alınmalı”

Yeni öğretim yılında çocukların dikkat etmesi gereken bazı konuları konuştuğumuz Çocuk Gelişim Uzmanı Ayşen Okur bu konular önemli ve çocuklarımızın geleceğini belirleyen ayrıntılar olduğuna dikkat çekti. Okur, son olarak çocukların ve ailelerin profesyonel destek almaları gerektiğini önererek şu şekilde konuştu; “Velilerin bu konuştuğumuz konuları çöze bilecek hâkimiyetleri zamanları yoksa bir şekilde bilen ve bu işi profesyonel olarak yapan kişi ve kurumlardan destek almaları gerekir. Çünkü anne babanın bu konuları bilmiyor alması bir çocuğun eğitim hayatında önemli olan bu konulardan mahrum kalmasına etken olmamalı. Bir çocuğun eğitim alt yapısı ve aile desteği ne kadar dolu olursa o çocuğun ileriki zamanlarda akademik başarısı kendiliğinden artıyor. Öğrenci küçükken gözden kaçan ufak sorunlar yıllar geçtikçe kartopu gibi büyüyüp ileride çözülemez sorunlara yol açabilir. Bir gömleğin düğmeleri gibi ilk düğmeyi doğru bağlarsanız diğer düğmelerde kendiliğinden doğru bir şekilde gelir.

Faruk Gökyurt\ İLKSAYFA-