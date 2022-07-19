Önce kendimiz tanımalıyız

ATO Seyahat Acentesi Meslek Komitesi Başkanı Muhammet Sarıtaş, “Ankara’yı Ankaralılara tanıtmalıyız ki turizm gelişsin. İç turizmin olmadığı yerde dış turizmin gelişmesi zor” dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) 57’nci Komite Başkanı Muhammet Sarıtaş, Başkent’in turizminin tanıtılmasına yönelik ciddi bir çalışmanın şimdiye kadar yapılmadığını, iç turizmin olmadığı yerde dış turizmin gelişmesinin zor olduğunu söyledi. Sarıtaş, “Ankara’yı Ankaralılara tanıtmalıyız ki turizm gelişsin. Ankara’da sağlık ve kongre turizmi potansiyeli var. Bu konuda alt yapı mevcut. Buna önem veriyoruz” dedi.

SAĞLIK VE KONGRE TURİZMİ POTANSİYELİ VAR

Ankara Ticaret Odası 57’nci Seyahat Acentesi, Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkanı Muhammet Sarıtaş iç turizmin olmadığı yerde dış turizmin gelişmesinin zor olduğunu belirterek, “Ankara Başkent olması dolayısıyla mecburiyet turizmine sahip. Dünyadaki turizm hareketliliğini seyahat acenteleri ve tur operatörleri yönlendiriyorlar. Bölgesel tanıtımların burada ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Başkent’in turizminin tanıtılmasına yönelik ciddi bir çalışma şimdiye kadar yapılmamış. Ankara’ya gelip de zaman geçiren turist sayısı az. Bunu artırmamız için Ankara’nın potansiyeli olan sağlık ve kongre turizmini geliştirmek için bir takım çalışmalar yapıyoruz” dedi.

ALT YAPI MEVCUT

“Sağlık turizminin alt yapısı hastanelerdir. Ankara’daki hastanelerde Türkiye’deki sayılı hastanelerdir” diyen Sarıtaş, “Bu konuda Ankara’da alt yapı mevcut. Bunun gelişmesiyle birlikte Ankara’daki turizmin de gelişeceğine inanıyoruz. Kültürel olarak Ankara ilçelerinin turizminin geliştirilmesi anlamında yerel yönetimler de çalışmalar yürütüyorlar. Bakanlık ve ATO olaraktan hep birlikte projeler yürütüyoruz” diye konuştu.

PAYDAŞLARLA ORTAK HAREKET EDİLMELİ

Kültür yolu festivalinin eleştirilmesi hakkında da konuşan Sarıtaş, “Bazı şeyler ölü doğuyor. Yeteri kadar tartışılmadan, sektör içerisindeki paydaşlarla yoğrulmadan yapılıyor. Bu da çok etkili olmuyor. Festivalin İstanbul ayağına baktığınızda farkı görecekseniz. Ankara’da kültürel etkinlikleri takip eden ciddi bir kitle var. Yurt dışından buraya gelen sanatçıların etkinliklerine bilet bulamıyorsunuz. Ama ücretsiz yaptığınız etkinliğe kimse gelmiyor. Burada bir terslik ve yanlışlık var. Ankaralılarda değil organizasyonda sıkıntı var” ifadelerini kullandı.

ANKARA’YI ANKARALILARA TANITMALIYIZ

“Ulus Rüzgârlı Sokakta 40 yıllık esnaflık yapan bir vatandaş, oradaki Roma Hamamı’nı bilmiyor” diyen Sarıtaş, “Biz bunlarla ilgili çalışmalar yürüttük. Ankara’yı Ankaralılara tanıtmak için projeler ürettik. Ankara’yı Ankaralılara tanıtmalıyız ki turizm gelişsin. Bunu yaparken de paydaşlarla hareket ediyoruz. İç turizmin olmadığı yerde dış turizmin gelişmesi zor” diye konuştu.

Emrah Özcan/İlksayfa