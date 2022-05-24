Or-An’daki katlı kavşak yapımı sırasında iş makinaları tozu dumana katıyor

Or-An’daki TRT kavşağında akan trafik içerisinde devam eden katlı kavşak yapımı sırasında, iş makinaları tozu dumana katıyor. Sürücüler ve bölge sakinleri çalışma esnasında toz kalkmaması için gerekli yol ıslatmalarının yapılmasını istiyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Çankaya Or-An’daki Turan Güneş Bulvarı üzerinde yapım çalışmaları süren katlı kavşak projesinin uzaması bölge sakinlerini ve sürücüleri mağdur ediyor. Geçtiğimiz mart ayında teslim edileceği duyurulan TRT önündeki katlı kavşak yapım işinin uzaması trafikte sıkışıklığa neden oluyor.

“YOL ISLATMA YAPILSIN”

TRT Genel Müdürlüğü önünde aylardır yoğun şekilde süren katlı kavşak projesinde, ağır iş makinelerinin kazı yapıp, çıkan hafriyatın taşındığı sırada alanda toz bulutu yükseliyor. Günün her saatinde bu durumdan mağdur olan

sürücüler ve bölge sakinleri, çalışma esnasında toz kalkmaması için gerekli yol ıslatmalarının yapılmasını istiyor. Kapı pencere açamadıklarını söyleyen bölge sakinleri, “İş makinaları toprak yolda sürekli gidip geldiği için tozlar yükseliyor ve bölgeyi toz bulutu kaplıyor. Bu konuda ABB önlem almalı” diyor. Vatandaşlar çalışmaların bir an önce tamamlanıp trafiğe açılmasını istiyor.

700 METRE UZUNLUĞUNDA

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Turan Güneş Bulvarı'nda TRT Kavşağı yapım çalışmalarının, haziran ayı içinde tamamlanması bekleniyor. Turan Güneş Bulvarı üzerinde trafiğin nefes almasını sağlayacak projeyle kesintisiz trafik akışı amaçlanırken, TRT önüne yapılacak 700 metre uzunluğundaki katlı kavşak, 2 gidiş-2 geliş şeritten oluşacak. Katlı kavşak kapsamında inşa edilecek alt geçit ile de Turan Güneş Bulvarı üzerinde araçların trafik ışıklarında beklemeden kesintisiz akışı sağlanacak. Bölgede ikamet eden vatandaşlar, sinyalize dönel kavşaklar sayesinde Ürdün Caddesi’ne, Ürdün Caddesi yönünden de Doğukent Bulvarı ve Tapu Kadastro Kavşağı’na doğru daha kolay ulaşabilecek.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-