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Orman Genel Müdürlüğü 5 bin işçi alacak

Orman Genel Müdürlüğü çok sayıda işçi alımı için ilan verdi. Genel Müdürlük; itfaiyeci, aşçı, bahçıvan, elektronik bakımcısı ve orman işçisi pozisyonlarında 81 ilde 5 bin geçici işçi alacak.
Orman Genel Müdürlüğü 5 bin işçi alacak

Tarım Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), çok sayıda işçi alımı için ilan verdi. Verilen ilana göre 81 ilde 5 bin geçici işçi alınacağı belirten OGM, alımları sözlü ve uygulamalı sınavla yapacaklarını açıkladı. Alınacak işçi pozisyonları ve sayıları ise şöyle: 3 bin 937 orman işçisi, 500 itfaiyeci, 280 aşçı, 183 bahçıvan, 100 işletme elektronik bakımcısı.

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İŞÇİ, İTFAİYECİ, AŞÇI, BAHÇIVAN
Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam etmek üzere “diğer orman işçisi” pozisyonunda 3 bin 937, “itfaiyeci” pozisyonunda 500, “aşçı” pozisyonunda 280,  “fidanlık işçileri ve bahçıvan” pozisyonunda 183,  “işletme elektronik bakımcısı” pozisyonunda 100 olmak üzere toplamda 5 bin geçici işçi alımı yapacak.

İŞKUR ÜZERİNDEN ALIM YAPILACAK
İş ilanları 11 ve 15 Nisan arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapabilecek. 

KURAYLA BELİRLENECEK
Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının dört katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.

2 AY DENEME SÜRESİ OLACAK
İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki ay olarak belirtildi. İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.

ANKARA’YA 128 İŞÇİ
81 ilde işçi alımı yapan Orman Genel Müdürlüğü Başkent’te ise 80 orman işçisi, 29’u bahçıvan, 10’u itfaiyeci, 3 işletme elektronik bakımcısı, 6 aşçı olmak üzere bünyesine toplam 128 personel alacak.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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