Orman, “Ticaretin kalbi öğrenciler okulların açılması esnafı ferahlatıyor”

Çankaya İşçi Blokları Mahallesi’nde spotçuluk yapan Adnan Orman öğrencilerin ticaretin kalbi olduğunu belirterek, “Burada önemli olan öğrenciler. Öğrenciler memnun olmazsa esnaflar memnun olamaz” dedi.

Başkentte ikinci el alım-satımı ve nakliyecilik yapan Adnan Orman öğrencilerin şehirlere bereketleriyle geldiğine dikkat çekerek, “Müşterilerim genellikle öğrencilerden oluşuyor. Onlara hem esnaf hem de abi olmaya uğraşıyorum. Altı senedir bu meslekle uğraşıyorum. Ekonomik durumumuz son iki senedir pekiyi değildi. Şimdi özellikle öğrencilerin gelmesiyle işlerimiz biraz daha açıldı. En çok işi sekizinci ayla dokuzuncu ay zamanlarında yapıyoruz. Öğrencilerin gelmesi bereket getiriyor” ifadelerini kullandı.



Hem Esnaf Hem Abi

Bu mesleğe öğrencilere yardım etmek için de girdiğini belirten Orman, “Ben hem spotçu hem de nakliyeciyim. Müşterilerim genellikle öğrencilerden oluşuyor. Onlara hem esnaf hem de abi olmaya uğraşıyorum. Ben öğrencilerin çok fahiş fiyatlarla eşya aldıklarını gördükten sonra bu işe girmek istedim. Burası da benim mahallem. Dükkân açmak istedim. Ben ucuz alıp ucuz satıyorum çünkü öğrencilere ucuza satmak istiyorum ürünleri. Pahalı alan da pahalı satmak zorunda kalıyor. Burada önemli olan öğrenciler. Öğrenciler memnun olmazsa esnaf memnun olamaz. Özellikle bu mahallede ticaretin kalbi öğrenciler” şeklinde konuştu.



Fiyatlar Arttı

Özellikle pandemiyle beraber başlayan ekonomik sıkıntıların ikinci el eşyalarda da fiyatların yükselmesine sebep olduğunu ifade eden Adnan Orman, “İnsanların alım gücü zayıfladı. Dolayısıyla öğrencilerin de alım gücü zayıfladı. Ekonomik sıkıntılar kendini belli ediyor. Kiralar da aşırı yükseldi. Özellikle son bir sene içerisinde ürün fiyatlarının tamamında artış oldu. Ben beyaz eşyacımdan 250 TL’ye çamaşır makinesi alırdım. Ben de 400-500 TL’ye satıyordum. Şimdi beyaz eşyacı bana bir çamaşır makinesini 800 TL civarında satıyor. İkinci elde fiyatların çoğu üç katına çıkmış durumda. Orta kalitede ikinci el eşyalarla şu an ev eşyasını dizmeye çalışırsak ortalama 12 bin TL’ye dizeriz. Geçen sene aynı eşyalarla ev dizseydik ortalama 5 bin TL’ye dizerdik. Fiyatlar geçen seneye göre ortalama en az iki kat arttı. Yakıta gelen zamlar bu durumu en çok etkileyen sebeplerden biri” dedi.



Öğrenciler Ferahlattı

İşini severek yaptığını belirten Orman, “İnsanlarla ve öğrencilerle tanışmak hoşuma gidiyor. Güzel insanlar tanıyoruz. Ben her zaman ticaretle uğraştım hayatımda. Ticareti biliyorum ve seviyorum. Ben spot hakkında bir girişim olmasını istiyorum. Öğrencilerle beraber spotçuların dernek kurması gibi bir girişim olabilir. Bir sistem oluşturulabilir. Öğrencilerin arasında olduğumuz için öğrencilerle aram her zaman iyidir. Pandemide daha çok nakliye ve tamirat işi yaptık. Kendimizi geçindirebiliyorduk bir şekilde fakat sadece günü kurtarıyorduk. Şimdi özellikle öğrencilerin gelmesiyle işlerimiz biraz daha açıldı. Öğrenciler bizi ferahlattı. Yine de umduğumuz gibi değil. Bu sıralar ciromuz yüksek ama kârımız düşük. En çok işi sekizinci ayla dokuzuncu ay zamanlarında yapıyoruz. Öğrencilerin gelmesi bereket getiriyor” diyerek konuşmasını sonlandırdı.



Enes Boyacı/ İLKSAYFA-