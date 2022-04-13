ORSİAD Başkanı Levent Çamur: "Tüm olumsuzluklara rağmen üretim sürüyor"

ORSİAD Başkanı Levent Çamur, elektrik ve doğalgazda yaşanan kısıtlamalara rağmen sanayi üretim endeksinin aylık ve yıllık bazda artış göstermesinin Türk sanayicisinin başarısı olduğunu belirterek, “Tüm olumsuzluklara rağmen üretim sürüyor." dedi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, TÜİK tarafından açıklanan şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendirdi. Doğalgaz ve elektrikte yaşanan kısıtlamalar ve fiyat artışlarına rağmen üretimin aylık ve yıllık bazda artış göstermesini olumlu bulduklarını kaydeden Çamur, “Tüm olumsuzluklara rağmen üretim sürüyor, sanayinin bacası tütüyor. Biz inanıyoruz, ülkemizin önü açık” dedi.

KISITLAMALARA RAĞMEN BACA TÜTÜYOR

ORSİAD Başkanı Levent Çamur, TÜİK tarafından açıklanan şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendirdi. Verilere göre sanayi üretiminin, şubatta aylık bazda yüzde 4,4, yıllık bazda yüzde 13,3 artış gösterdiğine değinen Çamur, “Doğalgaz ve elektrik kısıtlamalarının olduğu bir dönemde, üstelik kısa bir ayda yaşanan bu artış göstermiştir ki sanayimizin bacası tütmeye, sanayicimizin çarkları dönmeye, tüm olumsuzluklara rağmen üretim sürmeye devam etmektedir. Burada büyük bir gayret, özveri, azim ve kararlılık var” diye konuştu.

UMUT VERİCİ

Uluslararası bazı finans ve derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili büyüme tahminlerini aşağı çekmesine karşın sanayi üretimindeki artışın umut verici olduğunu da kaydeden Çamur, “Sanayiciler olarak biliyoruz ki Türkiye’nin önü açık. Yeter ki üreten kesime destek kesilmesin. Ticari kredilerdeki artış ocak ayından bu yana üst seviyede. KGF daha amaca uygun olarak değerlendiriliyor. Fakat yeterli değil.”

VERGİ İNDİRİMİ ÖNERİSİ

“KGF kredilerinin en az iki katına çıkarılması, sanayiciye ulaşmasındaki engellerin ortadan kaldırılması, üreten kesimin finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerekiyor. Yatırımda ve üretimde artış için sanayicinin sırtındaki mali yük mutlaka hafifletilmelidir. Yine sanayide kullanılan doğalgaz için geçici olarak bir vergi indirimi uygulanması yönündeki taleplerin de ivedilikle değerlendirilmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA