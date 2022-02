Ortaköy Mahalle Konağı Hizmete Açıldı 

Ortaköy Mahalle Konağı’nın açılışına, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, MHP İlçe Başkanı Mustafa Esen, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mamak ilçesi yaklaşık 700.000 nüfusuyla Ankara’nın en önemli ilçelerinden birisi olduğunu ifade eden Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı “Bu büyük ilçemizde mahallelerimizde insanlara yönelik hizmetlerin yapılması büyük önem arz etmekte. Bizler hep birlikte başta belediyemiz olmak üzere muhtarlarımız, siyasilerimiz el ele vererek ilçemizi çok daha güzel yerlere getirebilmek için çaba sarf etmekteyiz. Her hafta bir açılış gerçekleştirmekteyiz. Amacımız güzel ilçemiz Mamak'ın bir marka şehir haline getirmek. Bu duygu ve düşüncelerle konağımızın mahallemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum” dedi.

Başkan Köse’den Sebze Fidesi Müjdesi

Aralık ayından beri her hafta sonu yeni bir eserin açılışı yaptıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bugüne kadar hizmet belediyeciliği, gönül belediyeciliği ve eser belediyeciliği anlayışıyla ilçemize pek çok eser pek çok eser kazandırdık. 19 tane kütüphane, 19 tane Millet Kıraathanesi, buradaki eserimiz olduğu gibi 6 tane Konak, 5 tane Gençlik Merkezi, 3 tane Aile Merkezi olmak üzere pek çok tesisi güzel Mamakımızda faaliyete geçirdik. Mamak'ta her mahallemizde güzel çalışmalar yapıyoruz. Özellikle “Genç Dostu Mamak” sloganımız çerçevesinde gençlerimizi daha da güvenli bir şekilde geleceğe hazırlamak için çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda güzel Mamak, tarım ve hayvancılığı olan bir ilçemizdir. Geçen hafta itibari ile özellikle kendi bahçesi olan hemşerilerimize sebze fidesi vermekte ilgili başvurularımızı açtık. İstiyoruz ki her taraf yeşillensin güzel Mamakımızı yeşile boyayalım” dedi.

Başkan Köse’den Festival Daveti

Bugüne kadar birçok sosyal etkinlik düzenlediklerini de ifade eden Başkan Köse, “Ben buradan ay sonunda yapacağımız festivale de güzel hem şeylerimi davet etmek istiyorum. Bu ayın sonunda Ankara Festivali’ne güzel hemşehrilerimizi şimdiden davet etmek istiyorum. Ankaramız’ın pek çok değerini o festivalde yansıtacağız. Konağımızın tasarımından yapımına, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, firma yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Komşuluk bağlarımızı güçlendireceğimiz, kutsal aile bağlarımızı koruyacağımız, akraba ilişkilerini koruyacağımız ve bunun bir nişanesi olacak olan güzel konağımızın Ortaköy hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Geleneklerimiz yaşatılacak

Aralık ayının başından bugüne kadar her hafta hizmet ve eser üreten çalışmaların açılışlarını gerçekleştirdiklerini kaydeden AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, “Bugün resmi olarak açılışını gerçekleştireceğimiz bu konakta geleneğimizi, göreneğimizi geçmişten bugüne yaşantımızın daha iyi yansıtılması adına çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ortaköy mahalle konağımızın yapımında başta Belediye Başkanımız Sayın Murat Köse’ye ve emeği geçen mimarından mühendisine, işçisinden firmasına kadar her birine Allah razı olsun diyorum. Tekrar mahalle konağımızın Ortaköy mahallemize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygı sevgi muhabbetle selamlıyorum” dedi.

Ortaköy’ün büyük bir ihtiyacına cevap verecek

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin 31 Mart seçimleri öncesinde söz verdiği hizmetleri bir bir yerine getirdiğini ifade eden MHP İlçe Başkanı Mustafa Esen, “Tesisin hizmete açılması da emeği geçen başta Belediye Başkanımıza belediyemizin çalışanlarına sayın muhtarıma ve emeği geçenlerin tamamına teşekkür ediyorum. Profesyonel bir hizmet binası olmakla birlikte, Türk milletinin töresi, gelenekleri burada yaşayacak. Bu tesis köylünün çok büyük bir ihtiyacına cevap verecek. Hizmete dayalı belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini veren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum” dedi