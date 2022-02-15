Emniyet Genel Müdürlüğü, 26 güzergâhta "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi" kurulduğunu açıkladı. 26 güzergâh arasında Ankara var mı? Nerelerde Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi kuruldu? Detayları haberimizde…

Emniyet Genel Müdürlüğü, aralarında Ankara’nın da bulunduğu Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Eskişehir ve Konya sınırları içerisinde toplam 1451 kilometre uzunluğunda 26 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi'nin kurulduğunu açıkladı. 14 Şubat 2022 tarihinden itibaren hız ihlallerine yönelik denetimlerde sistemin kullanılmaya başlandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, “Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Çorum, Eskişehir ve Konya’da şehirlerarası yollarda 14.02.2022 tarihinden itibaren Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri aracılığıyla ortalama hız denetimlerine başlanmıştır. Trafik güvenliğiniz için lütfen yasal hız sınırlarına uyalım.” açıklamalarında bulundu. Peki, Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi nerelerde kuruldu? Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Ankara’da hangi yollarda var? Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi nasıl uygulanıyor? Tüm soruların cevabını sizler için araştırdık.

ORTALAMA HIZ İHLAL TESPİT SİSTEMİ NASIL UYGULANIYOR?

Otoyol üzerinde belirli noktalara sabit mesafeli Plaka Tanıma Sistemi kameraları yerleştirilir. Birinci noktadan giriş yapan aracın hız ve zaman bilgisi çekilen araç fotoğrafı ile birlikte hafızaya alınır, araç ikinci noktadan geçiş yaptığı anda aynı bilgiler yeniden alınır ve gidilen mesafe, iki nokta arasında alınan zamana bölünerek ortalama hız tespit edilir.

ORTALAMA HIZ İHLAL TESPİT SİSTEMİNİN BULUNDUĞU GÜZERGAHLAR…

"Ankara-Eskişehir, Eskişehir-Ankara, Ankara Gölbaşı-Konya Kulu, Konya Kulu-Ankara Gölbaşı, Konya Kulu-Ankara Şereflikoçhisar, Ankara Şereflikoçhisar-Konya Kulu, Ankara Gölbaşı-Ankara Şereflikoçhisar, Ankara Şereflikoçhisar-Ankara Gölbaşı, Ankara Şereflikoçhisar-Aksaray, Aksaray-Ankara Şereflikoçhisar, Sungurlu-Çorum, Çorum-Sungurlu, Konya Karatay-Konya Kadınhanı, Konya Kadınhanı-Konya Karatay, Konya Kadınhanı-Konya Ilgın, Konya Ilgın-Konya Kadınhanı, Konya Ilgın-Konya Akşehir, Konya Akşehir-Konya Ilgın, Konya Akşehir-Afyonkarahisar Sultandağı, Afyonkarahisar Sultandağı-Konya Akşehir, Afyonkarahisar Sultandağı-Afyonkarahisar Çay, Afyonkarahisar Çay-Afyonkarahisar Sultandağı, Konya Karatay-Konya Karapınar, Konya Karapınar-Konya Karatay, Konya Karapınar-Konya Ereğli, Konya Ereğli-Konya Karapınar."

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