Çocuklarda miyopu yavaşlatan tedavi olarak geçen ortokeratoloji, tedavi kapsamında özel lenslerin kullanıldığına dikkat çekiyor. Peki, Ortokeratoloji nedir, ne işe yarar? Miyop nedir? Hangi hastalara ortokeratoloji uygulanır?

Miyop hastalığının tedavisi olarak sporun da önemli olduğu açıklandı. Korneayı yeniden şekillendirmek için üretilen ortokeratoloji özel lenslerinin düzenli kullanılması gerekiyor. Hastaların miyop rahatsızlıklarını azaltması için ortokeratoloji tedavisi çok önemli bir rol oynuyor. Peki, Ortokeratoloji nedir, ne işe yarar? Miyop nedir? Hangi hastalara ortokeratoloji uygulanır?

MİYOP NEDİR?

Uzağı görme kusuru veya miyop, uzak nesnelerin bulanık görülmesine neden olan, yakın nesnelerin ise net bir şekilde görülebilmesi ile karakterize bir göz sorunudur. Miyopun derecesi tedavinin gerekli olmadığı ılımlı formdan görmenin önemli oranda etkilendiği şiddetli form arasında değişebilir. Çocuklarda 6 ile 13 yaş arasında başlayabilir. Vücudun hızla büyüdüğü ergenlik yıllarında daha da kötüleşebilir. Rahatsızlık yetişkinlikte de ortaya çıkabilir.

ORTOKERATOLOJİ NEDİR? NE İŞE YARAR?

Ortokeratoloji özel tasarlanmış lens kornea yüzeyini düzleştirerek görüntünün retinaya normal kişide olduğu gibi düşmesini sağlıyor. Kademeli olarak lens kavsi düzleştirilerek korneanın düzleşmesi sağlanıyor. Çevre bölgesindeki nedbe dokusu gelişmesi burayı sertleştiriyor ve kornea merkezini düzeltiyor. Bu tedavinin düzgün bir şekilde ilerleyebilmesi için özel lenslerin düzenli bir şekilde kullanılması gerekiyor. Gece lens takılması çok önemli fakat gece lens takılması uygulanmazsa gözler belli bir süre sonra eski rahatsızlığına dönebiliyor.

Lens kullanımında hijyenli olmamız gerekiyor. Tedavi sayesinde hastalar ilk günlerde bile önemli ilerlemeler sağlıyor. Bu yüzden tedavinin doğru uygulanması gerekiyor. Hastaların görevi özel lensleri hijyenik ve düzenli şekilde kullanmaları.

HANGİ HASTALARA ORTOKERATOLOJİ UYGULANIR?

Miyopi –0.75 dpt’den yaklaşık –5,00 dpt’ye, astigmat –1,50 dpt’ye kadar olan hastalar için bu tedavi şekli uygulanabilir. Hafif miyopu olan ve yumuşak kontak lenslerle ilgili komplikasyon yaşayanlar da ortokeratoloji tedavisinden iyi bir sonuç alabilir.

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