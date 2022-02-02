Osmanlı Türkçesine ilgi artıyor

Bağdat Kitabevi sahibi Furkan Kasapoğlu son dönemlerde okurların Osmanlı Türkçesi eserlere büyük ilgi gösterdiğini belirterek, “İnsanlar Osmanlı Türkçesi bilmeseler dahi bu eserleri merak edip alıyorlar. Büyük rağbet var." dedi.

Ulus’ta yer alan Bağdat Kitabevi sahibi Furkan Kasapoğlu, son dönemlerde Osmanlı Türkçesi kitaplara ilginin arttığını belirterek, “Osmanlı Türkçesi eserler büyük ilgi görüyor. İnsanlar Osmanlı Türkçesi bilmeseler dahi merak edip alıyorlar. Bunda son yıllarda televizyon kanallarında yayınlanan dönem dizilerinin etkisi büyük” diyor.

POPÜLER KÜLTÜR ETKİLİYOR

Kasapoğlu sahaflık mesleğini babadan devir aldığını, geçmiş dönemlere göre bu kültürünün git gide azaldığını belirtti. İnternet kullanımın yaygınlaşmasıyla birlikte eski kitaplara olan rağbetin azaldığını, güncel kitaplara olan ilginin arttığını söyleyen Kasapoğlu, “İnsanlar artık güncel romanlar okuyor. Eskiye rağbet çok kalmadı. Popüler kültürünün bunda büyük etkisi oldu” dedi.

OSMANLI TÜRKÇESİ ESERLER REVAÇTA

Ağırlıklı olarak Osmanlı Türkçesi ve Arapça eserler sattığını söyleyen Kasapoğlu, “Ağırlıklı olarak Osmanlı Türkçesi eserler satıyoruz. Osmanlı Türkçesi eserlere merak çok. Üniversite okuyan öğrenciler, edebiyat öğretmenleri ilgi duyuyor. 100-150 yıllık eserler büyük ilgi görüyor. Özellikle son dönemlerde televizyonlarda yapılan dönem dizilerinin büyük etkisi oldu. İnsanlar Osmanlı Türkçesi’ne ilgi duymaya ve öğrenmeye başladı. Sosyal medyada da böyle bir furya başladı. Bu da bizim işlerimizi artırdı” ifadelerini kullandı.

BİLMESELER DAHİ ALIYORLAR

“Osmanlıca Türkçesi’nin hiç bilmese ve okuyamasa dahi insanlar merak edip bu eserleri alıyorlar” diyen Kasapoğlu, “Bu ilgi bizleri mutlu ediyor. Biz de bu tarz eserleri toplamaya ve okurlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. 2 asırlık kitaplar dahi elimize geliyor. Nadir bulunan eserleri ise genelde koleksiyonerler alıyor” şeklinde konuştu.

ANKARA ESER KONUSUNDA ZAYIF

Ankara’nın bu eserler konusunda zayıf olduğunu, sahaflığın merkezinin İstanbul olduğunu kaydeden Kasapoğlu, “Ankara ürün konusunda çok zayıf. Asimile olmuş durumda. Ankara’da sonradan gelen memur ve öğrenci kesimi kalmış. Bu yüzden çok eser çıkmıyor. Yaşı ileri bir seviyeye gelmiş eski devlet erbaplarından vefat edenler olursa, onların kütüphanelerinden güzel eserler çıkabiliyor. Bu da genelde Çankaya bölgesinden çıkıyor. Ankara’ya göre Bursa, Kütahya gibi şehirlerden daha çok eserler çıkıyor” dedi.

RAFA KOYMADAN SATILIRDI

Kasapoğlu, “Önceden günde iki üç koli kitap satardık. Kitaplar gelirdi daha raflara koymadan satılırdı. Şimdi ise bir koli kitap geliyor, bir ayda anca satılıyor. İnternetin etkisi de büyük bunda. Tabi internetin artısı da oldu. Sahaf işi tam bitti derken internette bu iş yapılmaya başlandı. Bu da mesleğimizin yaşamasına sebebiyet verdi” dedi.

SOSYAL MEDYA YÖNLENDİRİYOR

Günümüzde gençlerin ise daha çok popüler kitaplara yöneldiğini aktaran Furkan Kasapoğlu, “Genelde gençler sosyal medyadan gördükleri, çok fazla paylaşım yapılan kitapları alıp, okuyorlar. Hep popüler kültüre yönelme var. Unutulmuş, kıyıda köşede kalmış kitapların yanından bile geçmezler. Sosyal medya insanların okuma kültürünü yönlendiriyor” diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA