Otizm Hizmet Birimi için ihaleye çıkıldı

Otizmli çocuklara nitelikli hizmet için Ankara Beytepe Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan “Otizm Hizmet Birimi”, gereksinim duyduğu oyuncaklara da kavuşuyor. Hastane yönetimi birime 146 kalem oyuncak ile temizlik ve giyecek alımı için ihaleye çıktı.

Başkent’te otizmli çocuklara nitelikli hizmet için Ankara Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan “Zihinsel Özel Gereksinimli Bireyler Hizmet Birimi”, gereksinim duyduğu oyuncaklara da kavuşuyor. Hastane yönetimi Birime 146 kalem oyuncak ile temizlik ve giyecek alımı için ihaleye çıktı.

İHALE 13 HAZİRAN’DA

İhale 13.06.2022 tarihinde hastane binasında yapılacak. Alınacak malzemeler hastanenin Ayniyat Tüketim Malzemeleri Deposu'na teslim edilecek. İhale şartnamesinde malzemelerin teslimi konusunda “Sözleşmenin imzalanmasını izleyen ilk iş günü sözleşme süresi başlar ve sözleşmenin süresi 31 Aralık 2022 tarihini geçemez. İdare'nin yazılı siparişi üzerine 30 (Otuz) gün içerisinde ve tek seferde teslimat yapılacaktır. İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını izleyen ilk iş günü işe başlanacaktır” denildi.

TÜRKİYE KENDİ MODELİNİ OLUŞTURUYOR

Türkiye’nin otizmle mücadelede kendi modelini geliştirmesi adına Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 2020 yılında Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Daire Başkanlığı kurulmuştu. Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Dairesi Başkanı Prof. Dr. Onur Burak Dursun, en önemli hedeflerinden birisinin bu çocuklara daha nitelikli hizmet sağlayacak özellikli birimler kurmak olduğunu vurgulayarak şunları söylemişti: “Ailelere hizmet vermesini istediğimiz tüm profesyonellerin bir arada hizmet vereceği multidisipliner hizmet birimlerinden bahsediyorum. Özetleyecek olursak, ilk andan itibaren ailenin hizmet alması gereken tüm alanlarda hekimler, çocuk gelişimciler, terapistler, psikologlar, sosyal çalışmacılar, eğitim ve spor danışmanları gibi tüm profesyonellerin birlikte hizmet vereceği birimler bunlar. İlki Trabzon’da kuruldu. Bu merkezde aynalı görüşme odamız var, burada izleme odamızdan ailelere bir kulaklık vasıtası ile yönlendirmelerde bulunuyoruz. Aynı zamanda oyun terapi odası olarak da kullandığımız bir oda. Burası çok amaçlı olarak hem özel gereksinimli çocuklara hem diğer çocuklara davranış sorunlarında özellikle hizmet veren bir oda. Aile çocuğuna ne şekilde davranacak bu şekilde eğitimler vermeye çalışıyoruz. Davranış sorunlarını nasıl azaltabiliriz, olumlu davranışlarını nasıl pekiştirebilirizin gayreti içinde annenin kulağına yapması gerekenleri fısıldıyoruz.”

ANKARA’DA PİLOT UYGULAMAYA BAŞLANDI

Trabzon’un ardından Türkiye’nin farklı yerlerinde de bu uygulamayı başlattıklarını kaydeden Prof. Dursun “Ankara’da Murat Erdi Eker Devlet Hastanemizde pilot uygulamalara başladık. İstanbul Üsküdar, İzmir ve diğerleri sırada. 3 yıl içerisinde 20 merkeze ulaşmayı hedefliyoruz. İlk tuğlayı koyan, kendileri insiyatif alan ve başarılı olan Erzurum, Trabzon, Ankara gibi pilot illerimizi merkezden yapılacak planlamalar için desteklemeyi düşünüyoruz. Sayın bakanımızda açıkladı, bu illerde yeni projelere başlayacağız İnşallah. Bir diğer önemli konuda bireysel hizmet danışmanlığı. Sağlık sistemine girdiği bu zor haberi aldığı ilk andan itibaren yanında olacak kendisine sağlık sistemi başta her alanda kılavuzluk edecek bir sağlık profesyoneli olsun istiyoruz. Bununla ilgili eğitim alt yapımızı oluşturduk. Bu yıl sonunda pilot birimlerde uygulamaya başlayıp birkaç yıl içerisinde ülke geneline hizmeti yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Ailelerimizin yaşadığı bir başka sorunda çocuklarına nasıl davranacaklarını, olumlu davranışları nasıl kazandıracaklarını bilememeleri. Bu konuda da dünya Sağlık Örgütü ile bir çalışma yürütüyoruz. Ebeveyn grup eğitimleri çok yakında başlayacak İnşallah” bilgisini vermişti.

Cengiz TOKSARI///İLKSAYFA