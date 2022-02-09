Oto Ekspertizlerin tek umutları yaz sezonu

Oto Ekspertiz ustası Ertan Eryılmaz, ikinci el araç fiyatlarının anormal bir şekilde artmasının araç alım satımını durdurduğunu belirterek, “İşlerimiz bıçak gibi kesildi. Siftahsız dükkân kapatıyoruz. Tek umudumuz yaz sezonu” dedi.

Yenimahalle Erciyes İşyerleri Sitesi’nde yer alan Nokta Oto Ekspertiz İşletmecisi Ertan Eryılmaz, ikinci el araç fiyatlarının anormal bir şekilde yükselmesinin araç alım-satım işlemlerini durdurduğunu belirtti. Son günlerde işlerin bıçak gibi kesildiğini kaydeden Eryılmaz, sanayi esnafı olarak zor günler geçirdiklerini söyledi. Eryılmaz, “Yaprak kımıldamıyor. İnsanların alım gücü düştü. Siftahsız dükkân kapatıyoruz. Tek umudumuz yaz sezonu” dedi.

YAPRAK KIMILDAMIYOR

Son bir yılda ikinci el araç fiyatlarında yüzde 300’lere varan fiyat artışı sanayi esnafının işlerini olumsuz etkiliyor. Araç fiyatlarının aşırı pahalı olması ikinci el araç alım satımının durma noktasına getirdi. Konu hakkında gazetemize bilgi veren Nokta Kompotest Araç Test Merkezi işletmecisi Ertan Eryılmaz, 2 aydır piyasada yaprak kımıldamadığını belirterek, sanayi esnafı olarak zor günler geçirdiklerini kaydetti.

ALIM SATIM DURDU

Son günlerde işlerin bıçak gibi kesildiğini vurgulayan Eryılmaz, “Dövizin düşmeye başlamasıyla birlikte işlerimizde gözle görülür bir azalma oldu. İkinci el araç satımı durma noktasına geldi. Piyasayı hareketlendiren doların oynaklığı idi. Fiyatlar yüzde 300’lere kadar artmıştı. Doların 18 liralardan bu seviyelere çekilmesiyle birlikte insanlar alım satım yapmamaya başladı” dedi.

FİYATLAR ANORMAL ARTTI

Doların belirli bir seviye düşmesinin araç fiyatlarında düşüşe neden olmadığını söyleyen Eryılmaz, “Araç fiyatları anormal arttı. Dolar düşünce araç fiyatları düşmedi. Bu yüzden alım satım yok. Vatandaşlar fiyatların düşmesini bekliyor ama fiyatlarda düşme yok. Kış sezonu neredeyse bitmek üzere. Yaz sezonunun başlamasıyla fiyatlar yine artacak. Bunda çip krizinin etkisi de büyük” ifadelerini kullandı.

ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ

Eryılmaz, “İnsanlar önceden eski arabasını satıp üzerine 10 ila 20 bin koyup bir üst modelini alabiliyorlardı. Şimdi bir model üste çıkabilmek için minimum 50 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. İnsanların alım gücü düştü. Bu yüzden alım satım olmuyor. Bu da bizlerin işlerini olumsuz etkiliyor” diye konuştu.

SİFTAHSIZ DÜKKÂN KAPATIYORLAR

Yeni yıldan sonra oto ekspertiz fiyatlarında da yüzde yüz artış olduğuna dikkat çeken Eryılmaz şunları söyledi, “Her şey gibi ekspertiz fiyatları da arttı. Fiyatlar arttı ama gelen yok. Biz günde ortalama 10 iş yapardık. Şimdi bir iş yaparsak çok şükür diyoruz. Siftah yapmadığımız gün oluyor. Ocak ayında 40 tane araç bakmışız. Haftanın üç ya da dört günü iş yapabiliyoruz. Elektrik faturalarımız ve personel giderlerimiz arttı. Geçen ay 800 lira gelen elektrik faturası 2 bin 200 lira geldi. Kiramız yine aynı şekilde arttı. Tüm giderler arttı, işlerimiz azaldı, bitme noktasına geldi. Umudumuz yaz dönemi diyoruz. Şimdilik cepten yiyoruz.”

EKSPERTİZ SEÇİMİNDE BUNLARA DİKKAT

Vatandaşların araç satın alırken oto ekspertiz seçimine dikkat etmesi gerektiğini de kaydeden Eryılmaz, “Medyada TSE belgesi olmayan ekspertizlerle iş yapmayın deniliyor ama bu belge parayla alınıyor. Burada vatandaşın dikkat edeceği ustanın niteliği ve firmanın güvenirliliği olmalı. TSE belgesi tek başına bir şey ifade etmiyor. Ustanın da nitelikli olması gerekiyor. Müşteri memnuniyetinin de göz önünde olması gerekiyor.”

SAHTE RAPORA DİKKAT

“Ekspertize götürmeden araç alım satımı yapmayın. Elinizde bir rapor olsun. Araç satanlar bilgisayar üzerinden sahte uzman incelemesi raporu çıkarıyorlar. Onlara aldanıp ekspertiz yapmadan araç almayın. Aksi takdirde mağdur olursunuz Buraya gelen araçların yüzde 80’i satıcının belirttiği durumdan farklı çıkıyor. Bir parça boya deniliyor üç parça boya çıkıyor. Bir parça değişen var deniliyor 3-4 parça değişen çıkıyor. Bu yüzden ekspertiz önemli” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA