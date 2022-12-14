Oto tamir ustası Yoldaş: Kış bakımlarınızı unutmayın

Otomobil tamir ustası Burak Yoldaş, özellikle İç Anadolu’da geçen çetin kış şartlarında sürücüleri araçlarının bakımlarını yaptırmaları konusunda uyardı. Yoldaş, “Bakım hayat kurtarır. Yapılan bakımlar araçla beraber sürücüleri de korur” dedi.

Ülke genelinde etkisini göstermeye başlayan soğuk havalarla birlikte sanayi sitelerinde yer alan ‘Oto-Bakım Atölyeleri’ hareketlenmeye başladı. Kış aylarının sorunsuz geçmesi için lastik, motor, antifriz ve akü gibi araç aksamlarının sürücüler tarafından kontrol ettirmeleri hayati önem taşıyor. Konu hakkında gazetemize konuşan Ankara Yıldırımlar Sanayi Sitesi’nde araç bakımı ile ilgilenen Oto Tamiri Ustası Burak Yoldaş, “Araçlarda kışlık bakımın önemi büyüktür. Kış aylarında özellikle soğuk illerde araçların bakımına ve özellikle antifriz gibi ayrıntılara dikkat etmemiz gerekiyor. Kışın, kış soğuğundan ve diğer dış etkenlerden araç motorunu korumak adına motor yağı, hava filtresi, polen ve dizel araçlar için yakıt filtresi değişimini yapıyoruz. Araçlara yapılan kış bakımı araçla beraber trafikteki insanları da korur. O yüzden bakımlar hayat kurtarır diyoruz” şeklinde konuştu.

AKÜ VE ANTİFRİZE DİKKAT

Usta Burak Yoldaş, kış aylarında antifriz ölçümünün önemine değinerek, "Kışlık kontrollerimiz genellikle akü ölçümü, antifriz ölçümü, yağ bakımları. Bunun dışında bize gelen araçların sadece bakımı, yağ ve filtre değişimi ile değil, bütün aksamların kontrolü ile ilgileniyoruz. Kışın antifriz ve akü ölçümü çok önemlidir. Kışın bir don olayı olduğu zaman motorda bulunan sular buz tutuyor. Bununla birlikte motor aksamı içerisinde bulunan borular kırılıyor. Bu oluşumu engellemek için antifriz kullanımı çok önemli. Antifrizin kaynama derecesi yüksek olduğu için de önemlidir. Aynı zamanda akü ölçümü de önemli, çünkü kış aylarında elektrot seviyelerinde düşüş meydana geliyor. Aküler bu durumda marş yapımını engelliyor. Bunun da önüne geçmek için akü kontrolünü de mutlaka yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

DİZEL ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT

“Araç bakımlarında dikkat edilmesi gereken konular özellikle dizel araçlarda yağın durumudur” sözleri ile dizel araç kullanıcılarını uyarılarda bulun Yoldaş; “Turbolu araçlar yağ ile çalışır yağ ile soğur. Kilometre üzerinden bakım yapılmasa bile bir yıllık süre periyodik bakımlar için uygundur. Bütün bakımlarda bu değişimlerin yapılması gerekir. Kış aylarında özellikle motor suyuna dikkat edilmeli antifriz konulması aracı ve araç kullanıcılarını korur” ifadelerini kullandı.

PARÇAYA GÖRE MALİYET DEĞİŞİYOR

Kış aylarında araç bakımlarının hayati önem taşıdığını vurgulayan Yoldaş, kışın küçük ayrıntıların bile önemli olduğunu vurgulayarak şu şekilde açıklamalarını bitirdi; “Cam suyu ve ön sileceklerimiz çok önemli yağışlı havada sileceklerin düzenli çalışmaması ölümcül kazalara sebep olabilir. Özellikle kış aylarına girerken Ankara gibi sert iklimli şehirlerde kış bakımlarını öneriyoruz. Ortalama bir kış bakımının maliyeti bin TL ile 2 bin 500 TL civarı ve kullanılan malzemelerin kalitesine göre değişiyor. Aynı zamanda arabanın durumuna göre de bu maliyetler artıp düşebiliyor" ifadelerini kullandı.

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-