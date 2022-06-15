Oto tamircisi Akgül, sele kapılan ve içi su alan araçlara karşı uyarıda bulundu: "KONTAK AÇMAYIN"

Oto tamircisi Bahadır Akgül, sele kapılan ve içi su alan araçların stop edilerek çalıştırılmaması gerektiğini kaydederek, “Kesinlikle kontak açmayın. Hemen aküyü sökün." dedi.

Yenimahalle Erciyes İşyerleri Sitesi’nde oto tamir bakım ustalığı yapan Bahadır Akgül, sağanak yağmur sonrası sele kapılan ve su alan araçlarla ilgili uyarılarda bulundu. Akgül, aracını su basan sürücülerin araçlarını stop ederek kesinlikle çalıştırmamaları gerektiğini kaydederek şunları söyledi; “İlk önce aküyü sökün. Kesinlikle kontağı açmayın. Çekiciyle en yakın ustaya götürün. Aksi takdirde aracın motoru ve elektrik aksamı ciddi zarar görür” dedi.

İLK ÖNCE AKÜ SÖKÜLMELİ

Akgül son günlerde Başkent’te yaşanan sel ve taşkınlarla ilgili vatandaşlara bir dizi uyarılarda bulundu. Aracını su basan sürücülerin araçlarını çalıştırmamaları gerektiğini belirten Akgül, “Aracını su basan sürücüler kesinlikle araçlarını çalıştırmamalı. İlk öncelikle yapmaları gereken şey aracın aküsünü çıkarmak olmalı. Çünkü aracın elektronik aksamı su almış olabilir. Her hangi bir arıza sebebiyet verilememesi için bu yöntem uygulanmalı” dedi.

USTA GÖZETİMİNDE BAKIMA ALINMALI

Akgül, içi su alan aracın elektronik aksamının oksitlenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına dikkat çekerek, “Sürücüler kendi başlarına iş yapmamalı. Araçlarını güvendikleri bir ustaya çekiciyle götürmeliler. Usta aracın elektronik aksamlarını söküp, temizlemeli ve oksit yapmasını engellemeli. Daha sonra araç çalıştırılmalı. Eğer aküyü araçtan sökmez ya da aracı çalıştırmayı denersek, su ile temas eden elektronik aksamlar kesinlikle bozulur. Koruyucu önlem olarak muhakkak usta gözetiminde araç bakıma alınmalı” ifadelerini kullandı.

SU BİRİKİNTİLERİNE GİRMEYİN

Seyir halindeyken sele yakalanan sürücüler için de uyarılarda bulunan Akgül, şartlar ne olursa olsun araç ile derinliği yüksek su birikintilerine girilmemesi gerektiğini kaydetti. Akgül, “Gerekirse geri dönün. Araç su aldıysa öncelik kendi can güvenliğiniz olmalı. Eğer can tehlikesi yok ise araç stop edilmeli ve seyir halinde gidilmemeli” dedi.

STOP EDİN

“Araç eğer ön ızgara seviyesine kadar suya girdiyse hemen stop edilmeli. Gitmeye zorlanmamalı” diyerek sözlerini sürdüren Akgül, şunları kaydetti; “Araç çalışırken ön ızgaranın olduğu bölgeden hava emişi yapar. Hava emişine su girdiği anda motoru parçalar. Bu aşamaya gelmeden araç stop edilirse, motor su dahi alsa içine kendi çekmediğinden motoru kurtarma olasılığı daha yüksek olur” şeklinde konuştu.

Su alan araç bakımı yapıldıktan sonra ilerleyen günlerde tekrar arıza çıkarır mı? sorusuna ise; “Bozulan aksamlar yenisiyle değiştirilir ve bakımı düzgün yapılırsa sorun çıkarmaz. Tamir usulüyle kurutulup tekrar yerine takılırsa uzun vadede sorun çıkartır” diye cevap verdi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA