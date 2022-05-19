Otoyollardaki hız limiti kararı vatandaşlara soruldu

Otoyollardaki hız limitinin 1 Temmuz itibariyle artırılacak olması vatandaşlara soruldu. 5 bin 297 kişi ile yapılan ankete göre vatandaşların, yüzde 72,1’i hız limitinin artırılmasını doğru bulurken, yüzde 27,9’u kararı desteklemiyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 1 Temmuz itibari ile otoyollardaki hız limitinin artırılacağına dair yaptığı açıklama sonrası vatandaşların görüşleri merak konusu oldu. Arabam.com konu hakkında 5 bin 297 kişi ile bir anket yaptı. Ankete göre katılımcıların yüzde 72,1’i otoyollardaki hız limitinin artırılmasını desteklerken, yüzde 27,9’u desteklemiyor. Vatandaşların büyük bir kısmı ise hız aşım cezalarını pahalı buluyor.

VATANDAŞLAR NE DİYOR?

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 1 Temmuz itibari ile otoyollardaki hız limitinin artırılacağına dair yaptığı açıklama gündem oldu. Araç sürücülerinin ve uzmanların bir kısmı hız limiti artışını desteklerken belli bir kesimin de karşı çıktığı uygulama tartışma yarattı. Konu hakkında bir anket çalışması yapan arabam.com, Türkiye’de araç kullanıcılarının otoyollardaki hız limitinin artırılması kararıyla ilgili düşüncülerini araştırdı.

YÜZDE 72’Sİ DESTEKLİYOR

Mayıs ayında 5 bin 297 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 72,1’i otoyollardaki hız limitinin artırılmasını destekliyor. Tüketiciler Türkiye’de yapılan yeni yolların daha iyi olduğunu düşünüyor ve hız limiti artırımını normal karşılıyor.

YÜZDE 27,9’U DESTEKLEMİYOR

Anket katılımcılarına otoyollardaki hız limitinin 120 kilometreden 140 kilometreye yükseltilmesi hakkındaki görüşleri sorulduğunda yüzde 27,9’u hız limiti artırımını onaylamadığını belirtiyor. Hız limiti artırımını destekleyen araç kullanıcılarına sebebi sorulduğunda araç kullanıcılarının yüzde 39,7’si yeni yapılan yollar daha iyi olduğu için, yüzde 33,7’si günümüzde üretilen araçlar güvenli olduğu için, yüzde 26,6’sı trafik akışını rahatlatacağı için hız limiti artırımını onayladığını belirtiyor.

HIZ SINIRINA NE KADAR DİKKAT EDİLİYOR?

Tüm katılımcılara “araç kullanırken hız sınırına ne kadar dikkat edersiniz?” sorusu sorulduğunda ise araç kullanıcılarının yüzde 55,5’i çok dikkat ettiğini, yüzde 34’ü dikkat ettiğini söylerken, yüzde 10,5’i ise çok önemsemediğini açıklıyor. Tüketicilerin büyük bir kısmının araba kullanırken dikkati elden bırakmadıkları görülüyor.

VATANDAŞLAR CEZALARI PAHALI BULUYOR

Ankete göre katılımcıların yüzde 40,4’ü hız limiti aşım cezalarının pahalı olduğunu düşünüyor. Katılımcıların yüzde 36,8’i cezaları gerekli görüyor, yüzde 15,2’si hız sınırı aşım cezalarının artırılması gerektiğini düşünüyor ve yüzde 7,6’sı bu konuda kararsız.

Emrah Özcan/İLKSAYFA