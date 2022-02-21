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Ova Çayı projesinin 3. Etap çalışmaları başladı

Kahramankazan’da devam eden Ova Çayı projesinin 3. Etap çalışmaları başladı. Bittiğinde ilçenin çehresini değiştirecek, taşkın riskini azaltacak projenin son etabının 5 KM’lik kısmı, bu yıl içerisinde tamamlanacak.  
Ova Çayı projesinin 3. Etap çalışmaları başladı

Kahramankazan Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) iş birliğinde yapımı sürdürülen ve tamamlandığında ilçenin çehresini değiştirecek olan Ova Çayı Rekreasyon Alanı Projesi’nin üçüncü etap çalışmaları başladı.

YERİNDE İNCELENDİ
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve DSİ 5. Bölge Müdürü Mahmut Dündar ile beraberindeki heyet, Ova Çayı projesinin çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Oğuz, projenin Kahramankazan için önemli bir yatırım olduğunu belirtti. 

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35 MİLYONLUK YATIRIM
Proje süreciyle ilgili bilgi veren Başkan Oğuz, “Ova Çayı projesinin üçüncü etap çalışmaları başladı. Ova Çayı’mızın Yılbant istikametindeyiz. Proje sadece Yılbant’ı ilgilendirmiyor. Fatih Mahallesi’nde Örencik’ten aşağı doğru inen 2,5 km’lik bir alan var, aşırı yağış olduğu zaman taşkınların olduğu bir yer orası, proje kapsamında oranın da ıslahı yapılacak. Toplamda 5 KM’den fazla bir alan ıslah edilecek. Hem burası hem Örencik ıslah çalışması ile birlikte 35 milyonluk bir yatırım demek ilçemiz için” dedi. 

BU YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK
Islah çalışmalarının bu yıl sonu itibariyle tamamlanacağının müjdesini veren Başkan Oğuz, şunları söyledi: “Ova Çayı’mız Yılbant’tan başlayacak HAB’ın (Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) olduğu yere kadar ki orası tamamlandı. Ova Çayı’mız pırıl pırıl çevre düzenlemesiyle gayet güzel bir görünüme kavuşacak. Aşağı tarafta millet bahçemiz bitti. Millet bahçemizle, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’mız var. Onunla HAB’a kadar olan kısım kesintisiz Ova Çayı’mızın pırıl pırıl aktığı, ıslahının tamamlandığı bir proje olacak. Hem estetik açıdan önemli hem çayımızın ıslahı açısından önemli hem taşkınları önleme açısından önemli hem de yaz dönemlerinde haşeratların türememesi açısından çok önemli bir çalışma.” 

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DSİ’YE YATIRIM TEŞEKKÜRÜ
DSİ 5. Bölge Müdürü Mahmut Dündar ise Ova Çayı projesi çalışmalarının hızla devam ettiğini ve çalışmaların 2022 yılı içerisinde tamamlanacağını söyledi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yatırımlardan dolayı DSİ’ye teşekkür etti.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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